Operadora de planos de saúde, LifeDay apresenta plano de expansão e nova sede na Capital gaúcha

Na quinta-feira (27), os empresários Claudio Seferin, ex-CEO do Mãe de Deus e reconhecido por três anos consecutivos como um dos “100 Dirigentes de Saúde Mais Influentes do Brasil”, e Daniel Coelho, presidente do Sindicato Nacional dos Planos de Saúde do RS – SINAMGE/RS e com 35 anos de experiência em gestão de planos de saúde, apresentam o novo posicionamento e o projeto de expansão da LifeDay Saúde.

Operadora de planos de saúde, a LifeDay projeta uma ampliação na carteira de clientes para 100 mil beneficiários até o final de 2019, frente aos atuais 20 mil. “O número é ousado, mas está alinhado com o posicionamento estratégico da empresa, que tem como propósito oferecer acesso seguro aos serviços de saúde, com qualidade, de forma integrada e resolutiva”, explicou Seferin.

Entre os diferenciais da empresa estão o foco na prevenção das doenças e promoção de saúde, a partir de uma medicina humanizada e da análise do perfil epidemiológico dos beneficiários, cuidados especiais com pacientes crônicos, aplicativo com acesso 24 horas por vídeo ou áudio, além de medicamentos fornecidos gratuitamente nos casos de doenças agudas.

Com 40 anos de mercado, a LifeDay está presente com rede em todo Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, constituindo parceria com os principais hospitais e profissionais da área da saúde nos dois Estados. Em nível nacional, os beneficiários são atendidos pelo “Sistema ABRAMGE” em situações de urgência e emergência.

Além do novo posicionamento e do plano de expansão, a partir do dia 27, a empresa terá uma nova e moderna sede, projetada com conceitos de sustentabilidade e interatividade, no 8º andar do MD Center, localizado na Avenida Soledade nº 569, em Porto Alegre.

