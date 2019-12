Grêmio Oportunismo e versatilidade: Ferreira comemora chance no profissional e projeta 2020 no Grêmio

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Atacante atuou em quatro partidas neste ano marcando gol e dando assistências Foto: Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Oportunidade. No dicionário, entre os significados do substantivo, um deles diz respeito à circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. E, a definição contempla bem o que foi 2019 para um jogador em especial no Grêmio: Ferreira. O atacante, destaque na equipe de Aspirantes, não decepcionou e deixou sua marca nas quatro oportunidades recebidas no profissional, já galgando seu espaço no elenco principal.

O jovem de 22 anos, em entrevista exclusiva à Rádio Grenal, falou sobre o seu ano e já projetou a próxima temporada. “2019 foi maravilhoso. O grupo me acolheu muito bem, desde que cheguei ao profissional. O ano foi espetacular. O primeiro passo (para 2019), é me preparar bem na pré-temporada e estar pronto quando o professor precisar. E , quando tiver oportunidade, como nesse ano, poder aproveitar. Vou me dedicar ao máximo para estar preparado.”

O primeiro gol como profissional veio na vitória do Grêmio sobre o Cruzeiro. Antes disso, logo em sua estreia, o jogador já havia dado assistência para o gol de Patrick, na derrota para o Fluminense, por 2 a 1. Na última rodada, contra o Goiás, mesmo sem ter balançado as redes, o jogador de 21 anos teve participação direta nos dois gols do time no jogo. Além das jogadas individuais, foi dos pés do camisa 47 que surgiram os gols de Patrick e Isaque. O tricolor acabou derrota por 3 a 2.

Os jogos de Ferreira no profissional:

– Fluminense 2×1 Grêmio

– Grêmio 3×0 São Paulo

– Grêmio 2×0 Cruzeiro

– Goiás 3 x 2 Grêmio

O protagonismo na reta final da temporada chamou a atenção de outros clubes. O Athletico-PR mostrou interesse em contatar com Ferreira em 2020, em possível negócio envolvendo Matheus Rossetto. Mas a situação já foi descartada pelo Staff do atleta. E, o próprio Ferreira deixa claro sua vontade: “Eu tenho contrato com o Grêmio até 2021. A minha vontade é ficar e fazer história pelo clube”.

Posição? Versátil

Na disputa por espaço no ataque, Ferreira afirma não ter problemas em atuar em lados diferentes do campo, podendo ser uma opção pelo lado direito, disputando vaga como nomes como Alisson e Pepê.

“Não tem problema em atuar pela direita. Eu sou um jogador bem versátil, já atuei pela esquerda, pela direita e até de centroavante. No lugar que o professor (Renato) precisar, estou à disposição”.

Saída de Luan para o Corinthians

No final de semana marcado pela saída do meia Luan, Ferreira se disse triste pela saída do ex-companheiro e falou um pouco sobre sua relação com a camisa 7.

“Eu acompanhei pouco dessa negociação do Luan, mas é triste. O Luan é um craque. E craque tem que estar conosco. Ele tem o projeto dele, e quero que seja muito feliz. Um cara muito gente boa e tranquilo. Vai deixar saudades, sim”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

