Pagamentos das cotas do PIS/Pasep começam hoje

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam a pagar nesta segunda-feira (19) os recursos das cotas do PIS/Pasep. Porém, nem todos os trabalhadores irão receber esse dinheiro. Quem poderá resgatar o valor serão somente as pessoas que trabalharam com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e ainda não sacaram a quantia (no caso do PIS). O mesmo vale para quem atuou como servidor público ou militar no período (no caso do Pasep).

Para verificar se você tem direito, acesse os links do Pasep e PIS.

