Paolo Guerrero se diz confiante para final da Copa do Brasil: “Jogando aqui somos muito mais fortes”

A grande final da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira (18), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A decisão entre Internacional e Athletico-PR promete lotar a casa Colorada. O atacante Paolo Guerrero concedeu entrevista coletiva nesta terça (17) e falou sobre sua expectativa para a partida decisiva.

Ele lembrou a derrota sofrida no jogo de ida, na Arena da Baixada, em Curitiba, mas destacou o fator local, tão importante em uma decisão como essa. “A gente perdeu como visitante, mas iremos decidir em casa. […] Nós temos que fazer o nosso jogo de sempre, pois é difícil para nossos adversários jogarem aqui”, disse.

E afirmou que jogar em Porto Alegre faz o time mais forte. “Falo que jogando aqui, somos muito fortes. […] Amanhã tem que ser um dia histórico para nós e para os torcedores”.

A coletiva aconteceria também com o meio-campista do Athletico-PR, Bruno Guimarães, mas o voo em que o jogador estava atrasou pelas fortes chuvas registradas em Porto Alegre no final da tarde desta terça.

