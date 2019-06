Porto Alegre Convention Bureau tem nova presidente

A empresária do setor de eventos e turismo de negócios Luciane Pacheco é a nova presidente Executiva do Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau. Seu nome foi anunciado, na manhã desta quarta-feira (19), durante reunião extraordinária dos membros do Conselho Curador da entidade. Também assume como 2º vice-presidente o executivo Alejandro Irazabal. Os dois integrarão a atual diretoria Executiva para o exercício do mandato que encerra em 31 de dezembro.

Luciane Brentano Pacheco, 47 anos, é formada em Relações Públicas e diretora da Cem Cerimônia – Eventos e Turismo, tradicional empresa organizadora de eventos corporativos, além de congressos médicos e técnicos-científicos em todo o País. Ela foi presidente da ABEOC/RS e Conselheira do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CONRERP 4ª Região.

O executivo Alejandro Irazabal é uruguaio, 42 anos, formado em Hotelaria pela Escuela Superior de Hoteleria del Uruguay, com especialização em Hospitalidade pela ESSEC na França. Desde de 2003 no Brasil, teve destacada atuação como executivo em grandes redes de hotéis, como a Intercontinental e a Accor. Desde 2016, é gerente-geral na Marriott.

Composição da nova Diretoria Executiva:

Presidente: Luciane Pacheco

1º Vice-Presidente: André Luiz G. Chaves Barcellos

2º Vice-Presidente: Alejandro Irazabal

3º Vice-Presidente: Arcione Piva

Sobre o Porto Alegre Convention Bureau

O Porto Alegre e Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau foi instituído em 14 de outubro de 1997, como fundação de direito privado, sem fins lucrativos, supervisionada pelo Ministério Público, o que lhe confere total credibilidade. Seu principal objetivo é aumentar o fluxo turístico sustentável na Capital e municípios vizinhos, por meio da captação, geração e apoio a eventos, além de gerar desenvolvimento e difusão cultural, científica, tecnológica e artística para o Estado. Igualmente e em consequência de suas ações promove o incremento dos negócios a seus associados mantenedores.

Deixe seu comentário: