Acontece Prefeitura retoma a lavagem da calçada da Rua 24 Horas

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação ACPA

“O caminhão-pipa da Prefeitura retomou a lavagem diária da calçada na Travessa Acelino de Carvalho, conhecida como Rua 24 Horas, no Centro Histórico”, comemorou nesta quinta-feira, 19, o representante dos comerciantes da área, Bernardo Howes, proprietário da lotérica Roleta da Sorte.

O presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, comentou que a entidade cumpriu sua função de defender os interesses de seus associados, ao promover um café da manhã, no dia 11 de dezembro, com a presença de comerciantes e entidades com sede na Travessa Acelino de Carvalho e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade. Na oportunidade, foi discutida a degradação da área.

Pereira ressaltou que em praticamente uma semana a Prefeitura já atendeu o principal pedido que era retomada da lavagem diária, no início da manhã, da calçada da travessa, que é utilizada como banheiro público durante a madrugada. Também está em discussão o fechamento à noite das entradas na Rua da Praia e Andrade Neves, já que o projeto da Rua 24 Horas não vingou.

Os comerciantes pedem, ainda, a recuperação do calçamento degradado, prejudicando os principalmente os idosos; instalação de iluminação apropriada, substituição do telhado atual por um translúcido, com limpeza periódica, instalação de lixeiras modernas e um posto da Guarda Municipal. Howes entregou um abaixo-assinado com mais de 70 assinaturas para o secretário Cidade.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário