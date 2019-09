Presidente Bolzan vê “ponta” de favoritismo do Flamengo, mas destaca experiência do Grêmio em Libertadores: “Time calejado”

*Valéria Possamai

O Grêmio volta a dividir atenções na disputa de duas competições. Mesmo com a partida desta quinta-feira, contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, o enfrentamento pelas semifinais da Libertadores já vem sendo pauta no clube há tempos. Há dois jogos da primeira decisão, o presidente do tricolor, Romildo Bolzan Jr., avaliou, em entrevista à Rádio Grenal, que os cariocas chegam com um leve favoritismo, mas ressaltou que a experiência dos gaúchos pode fazer a diferença.

“É importante tomar as precauções em todos os sentidos. Serão jogos parelhos, iguais, mas vejo o Flamengo com uma ponta de favoritismo. Porque é o ponteiro no Campeonato Brasileiro, é decantado como o clube com o melhor plantel, está em ótimo nível. O momento deles é muito bom. Decidir no Maracanã é difícil, estarão em um clima bastante festivo. Mas o Grêmio também está acostumado a jogar em ambientes difíceis. O Grêmio é um time vivido, calejado, e sabe se portar bem nestas situações”, declarou o mandatário.

Antes da disputa da Copa Continental, o time tem desafio nesta noite em busca das primeiras posições do Brasileirão. Contra o Avaí, o Grêmio tenta embalar a quarta vitória seguida, mas para isso sabe que terá pela frente um embate dificultoso, na avaliação do presidente. “Nesse tipo de jogo é que há muita dificuldade. Sabemos que virá um adversário totalmente fechado. Tenho certeza que teremos um jogo muito difícil hoje. Um adversário que está se recuperando, que já tivemos dificuldades.”

Tanto para o torneio nacional, quanto para o continental, o tricolor contará com novidades, falando especificamente de uma peça no meio-campo: Luan. Com a lesão de Jean Pyerre, o camisa 7 assume a titularidade e ganha uma nova chance de sequência no time e de recuperar as boas atuações.

“Ele tem a oportunidade agora de se recuperar, está na mão dele. Ele pode retomar toda a sua carreira, tudo aquilo que ele fez e faz muito bem. Ele pode apagar esse ano em que jogou pouco, que foi atrapalhado por lesões. Tem muita qualidade e condições pra retomar a grande fase. Confio e torço muito por isso”, afirmou Bolzan.

Fora de campo, o clube também viverá um momento importante para sua gestão neste sábado, quando ocorrerá a Assembleia Geral para Eleição e posse de parte do colegiado (150 membros titulares e 30 suplentes), do Conselho Deliberativo, para o mandato 2019-2025.

Duas chapas disputam os votos dos associados dos clubes. E, o Grêmio espera um recorde na participação dos sócios, que poderão votar de forma presencial na Arena ou então pela internet. “Que o eleitor do Grêmio, o associado, faça um voto importante, de continuidade, para que possamos levar o Grêmio de maneira coesa e unida, como está nesse momento.”

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

