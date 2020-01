Polícia Preso caminhoneiro que transportava quase meia tonelada de maconha junto com bebê no RS

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A droga estava escondida em meio a uma carga de soja Foto: PRF/Divulgação A droga estava escondida em meio a uma carga de soja. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu o motorista de uma carreta que transportava 455 quilos de maconha escondidos em meio a uma carga de soja na BR-386, em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de quinta-feira (09).

Com base em informações do serviço de inteligência, os policiais abordaram o caminhão, com placas Pelotas, que tracionava um semirreboque da cidade de Ampére (PR).

O motorista, de 29 anos, viajava junto com a sua mulher, de 35 anos, e o filho do casal, um bebê de 10 meses. Os três são moradores de Rio Grande, no Litoral Sul.

Após a prisão do homem por tráfico de drogas, a mulher e a criança foram liberadas.

