Primeiro workshop nacional sobre gêmeos e múltiplos do Brasil acontece em abril no Rio Grande do Sul

A Me Two – primeira plataforma com conteúdo e serviços especializados sobre gêmeos e múltiplos do Brasil – apresenta um evento nacional inédito, o 1º Workshop sobre Gêmeos e Múltiplos Me Two. Além de promover um dia de vivências, palestras e trocas entre os familiares deste universo peculiar, o evento celebra um ano do projeto idealizado por três mães de gêmeos, Elisa Scheibe Marty, Thaís Reali e Vanessa Rocha. O encontro acontece no dia 06 de abril, no Hotel Alpestre, em Gramado, na Serra Gaúcha, um dos principais pontos turísticos do país.

“Além de ser um destino com estrutura para receber famílias de todo o Brasil, Gramado foi escolhida para sediar o evento, pois a Me Two nasceu no Rio Grande do Sul. A data escolhida também marca a abertura da decoração de Páscoa da cidade, que encanta visitantes de todas as idades. O espaço escolhido para sediar o workshop é o hotel mais kids friendly da região e conta com Baby Copa, Menu Baby, Menu Kids, Recreação e também é comandado por uma mãe de gêmeos”, explica Thaís Reali.

São esperados cerca de 200 participantes de todo o Brasil. “Já temos confirmados de todo o país. Estarão presentes pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina e, claro, Rio Grande do Sul”, revela Elisa Scheibe Marty. O evento contará com temas relevantes como a individualização dos múltiplos, a parentalidade consciente, a conexão entre pais e filhos, gestação de múltiplos, amamentação e o sono dos bebês.

Estima-se que o Brasil conte com 9,8 milhões de irmãos que nascem de uma mesma gestação. Ser mãe e pai de gêmeos é um sentimento único e indescritível, que junto traz dúvidas e receios. Nesse momento, apoio e suporte pode ser fundamental para tornar essa jornada mais leve. Com um formato inovador, o objetivo do workshop é agregar e unir pessoas relacionadas a esse universo e criar um espaço para ouvir especialistas de diversas áreas e também gêmeos adultos que tem muito a ensinar. “Queremos fixar no calendário um evento anual para trazer o conteúdo e promover trocas entre as famílias de gêmeos”, explica Vanessa Rocha.

As inscrições são limitadas e restam poucas vagas. Mais informações sobre o evento e ingressos podem ser encontradas no site www.workshop.metwo.com.br.

Palestrantes:

Adela Gueller – Psicanalista argentina, especialista em gêmeos. É autora do livro “Atendimento Psicanalítico de Gêmeos” e de diversos estudos no segmento. É formada em psicologia na Universidade de Buenos Aires. Fez mestrado e doutorado em Psicologia Clínica na PUC-SP. É autora e co-organizadora de “Psicanálise com crianças: perspectivas teórico-clínicas e de Atendimento Psicanalítico de crianças”, entre outras publicações. É membro da Clínica Interdisciplinar Prof. Dr. Mauro Spinelli e da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. É professora do Curso de Especialização em Teoria Psicanalítica (COGEAE/ PUC-SP) e do Curso de Psicanálise da Criança (Instituto Sedes Sapientiae). Em 2018, lançou, juntamente com Ana Morgenstern, o livro “Atendimento Psicanalítico de Gêmeos”.

Iara Mastine – Psicóloga, kidcoach e Coach de Pais e Filhos Formada pela UNESP e pela Sociedade Brasileira de Coaching, possui diversos cursos na área. Tornou-se a Primeira Facilitadora em Parentalidade Consciente no Brasil, pela a Academia de Parentalidade Consciente. Possui uma forte parceria com a Lorraine Thomas, pioneira em Coach para Pais e considerada a número um da Inglaterra, representando-a e coordenando os treinamentos no Brasil. Coordenou e escreveu o livro “Coaching para Pais: Estratégias e Ferramentas para promover a harmonia familiar”. Iara também possui a certificação Internacional em Mindfulness para Crianças. É considerada a primeira facilitadora brasileira treinada presencialmente pela Americana Amy Saltzman M.D. (médica e pioneira na técnica).

Dra. Rosa Moll – Pediatra especialista em neonatologia com formação em saúde mental de bebês, saúde mental de crianças e vínculo mãe – bebê pelo Instituto Léo Kanner com o Dr. Salvador Celia. Trabalhou por 30 anos na UTI neonatal do Hospital da PUC.

O evento tem patrocínio da Nestlé Nutrition Institute Alô Bebê, Hotel Alpestre e Brocker Turismo; apoio da Eu Amo Papelão, Tris, Orquídea, Dobra, H. Maria, Poções – Farmácia de Manipulação, Precisa Serviços e Oltramari Produções e acolhimento da Prefeitura Municipal de Gramado.

