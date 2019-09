Programa Cresce RS é pauta do próximo Tá na Mesa

O programa Cresce RS, iniciativa que busca propor e monitorar ações para acelerar o crescimento do Estado, será o tema do Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) da próxima quarta-feira (04/09). A reunião-almoço terá como convidado o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luis Augusto Lara, para falar sobre o assunto.

O Cresce RS é integrado por chefes de órgãos e de poderes, presidentes de federações empresariais, reitores de universidades, órgãos de fiscalização e entidades civis organizadas. O projeto é divido em três eixos – Infraestrutura e Logística, Desburocratização e Fomento dos Bancos Públicos – com pautas que visam o destravamento de processos para geração de emprego e renda.

A Federasul fica no Largo Visconde de Cairú, 17, no Centro de Porto Alegre.