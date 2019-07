Programa da EPTC mostra à população como funciona o trabalho de fiscalização

Por Roberta Berti*

Fiscalizar, monitorar e atender ocorrência faz parte da vida dos “azulzinhos”. Apelido carinhoso dado aos fiscais devido às suas vestimentas. Para muitos o trabalho primordial dos fiscais de trânsito é dificultar/perseguir à vida dos motoristas e aplicar multas por todos os cantos da cidade. Mas poucos sabem que o trabalho dos agentes vai além da autuação.

Para reverter esta imagem, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) criou um dia, aberto à toda população, para possibilitar mais transparência em relação ao trabalho desenvolvido pelos agentes de fiscalização do trânsito, chamado Um Dia de Agente, no qual os interessados podem acompanhar os agentes em ações de orientações e abordagens nas ruas.

Antes de participar das atividades de rua junto com os fiscais de trânsito, é possível também, conhecer o trabalho realizado pela Gerência de Controle de Monitoramento da Mobilidade, com 117 câmeras que auxiliam no gerenciamento do trânsito e facilitam na identificação de ocorrências nas quais os agentes podem atuar, como, por exemplo, na remoção de veículos que sofrem panes no meio da rua.

Aldo Borges, assessor institucional e idealizador do projeto, acredita que essa mística de industria da multa na verdade é a indústria de infrações e de desrespeito no trânsito. “Esse mito surgiu porque as pessoas não gostam de ser fiscalizadas. Este é um pensamento que o brasileiro têm. É uma falácia que a EPTC têm cotas para multar e o dia do agente é justamente para demonstrar o lado verdadeiro da rotina dos fiscais ” diz Aldo.

Os agentes trabalham em parceria com Samu, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros, em caso de ocorrências com vítimas, por exemplo. O agente Denis Andrade Pereira, que trabalha há 9 anos na EPTC, afirma que além de todas as suas tarefas, atende todo tipo de ocorrência, até salvar um cachorro no dilúvio. Segundo ele, a EPTC é o órgão mais solicitado da prefeitura, recebendo cerca de 100 mil ocorrências por mês.

Infrações

Ainda que o Código de Trânsito seja respeitado pela maioria da população, muitas pessoas insistem em ter um comportamento não adequado ao ideal de trânsito seguro que todos desejam. Segundo dados(), a média de multas aplicadas pelos fiscais de Trânsito na rua é de 1,35 por dia. Até março deste ano, foram contabilizadas 63.820 mil multas aplicadas pelos fiscais. Neste total não são somadas as multas por meio eletrônico.

Fábrica de Placas

Além de passar a rotina com os agentes, as pessoas que se inscrevem no projeto Um dia de Agente, tem a oportunidade de conhecer o lugar onde são fabricadas as placas de sinalização da capital.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

