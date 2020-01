Acontece Programa exclusivo do Sindha para recrutamento profissional recebe currículos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O programa “Talentos em Ação” recebe novos cadastros para o banco de currículos criado pela entidade patronal Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

O Sindha – Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região continua movimentando o mercado de trabalho em favor de novas contratações para as empresas, com o programa “Talentos em Ação”. A plataforma exclusiva de cadastros é o caminho entre a classe empresarial e os trabalhadores que desejam atuar nos setores da hotelaria e da gastronomia. Nesta etapa, o programa recebe novos currículos para direcionar aos proprietários das empresas, facilitando a realocação dos profissionais, e também disponibiliza espaço para que as empresas divulguem vagas aos profissionais que estão buscando uma oportunidade de trabalho.

Um dos diferenciais do “Talentos em Ação” é que, além de facilitar o caminho de quem busca um emprego, o portal também é um banco de currículos qualificado para os associados, uma vez que os candidatos passam por uma triagem com profissional especializada em recrutamento e seleção, facilitando a prospecção de colaboradores de forma rápida e práticas agilizando o processo de gestão das empresas. Além disso, é o único banco de vagas e oportunidades especializado em talentos para as áreas de representação do sindicato.

Para Rosecler Heineck, Gerente Administrativa da entidade, o programa é um dos grandes benefícios oferecidos pelo Sindha aos associados: “Sabemos que uma das maiores dificuldades dos nossos associados, senão do mercado em geral, é encontrar pessoas para trabalharem em suas empresas. Com o programa, facilitamos este processo e contribuímos para a qualificação do nosso setor. Ainda, através de nossos cursos, podemos capacitar os futuros colaboradores em aspectos que eles necessitem de desenvolvimento. É uma solução completa, e sem custo para os associados do Sindha”.

Atualmente, a ferramenta conta com dezoito vagas abertas para os cargos de: cozinheiro (3), auxiliar de cozinha (6), atendente (2), caixa (2), garçom (3), serviços gerais (1) e assistente de atendimento (1). O cadastramento de currículos é feito de forma fácil e rápida, através do site www.sindha.org.br. Mais informações podem ser obtidas na sede do Sindha (R. Dr. Barros Cassal, 180 – conj. 801) e também através do telefone (51) 3225.3300.

