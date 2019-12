Acontece Programação e Robótica preparam crianças e adolescentes para profissões do futuro

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Os empresários Fabrício Feijó, Miriam Andréia Macedo e Thomas Hartmann investiram R$ 400 mil em uma escola especial, a Ctrl+Play. Foto: Luis Perini Foto: Luis Perini

O mundo está cada vez mais automatizado e as tecnologias dominam desde a conversa entre amigos até as compras pelos apps. Com o objetivo de preparar crianças e adolescentes para o futuro e às novas profissões que vem surgindo, e exigem um conhecimento mais profundo de TI, os empresários Fabrício Feijó, Miriam Andréia Macedo e Thomas Hartmann investiram R$ 400 mil em uma escola especial, a Ctrl+Play.

Utilizando métodos diferenciados, a instituição foca seu ensino em cursos que estimulam o raciocínio lógico e a programação. “O empreendimento é disruptivo e tem a intenção de preparar os alunos para as transformações sociais que vem ocorrendo, a partir do impacto da tecnologia”, informam.

Um dos diferenciais da Ctrl+Play é a alta qualificação dos professores, que estão preparados para entender o comportamento das crianças e jovens que, desde cedo, estão inseridos na era digital e fissurados em tecnologias, como jogos, mídias sociais e vídeos. “Muitas vezes, há conflitos em casa pelo excesso do uso de tecnologia. Utilizando o formato educativo, acreditamos que é possível reduzir o impacto negativo dessa tendência, ensinando uma nova linguagem e a melhor forma de usar a TI a seu favor”, avaliam.

De acordo com os proprietários da Ctrl+Play, a finalidade é desenvolver o lado profissional e criativo de cada aluno, para que tenham independência no futuro através do conhecimento – independente da profissão que seguirão. “O ensino de Programação e Robótica permite entendimento, compreensão e um melhor uso das tecnologias, a partir de um pensamento computacional”, informam, e completam: “Nossos cursos ensinam a criar jogos, aplicativos, sites, robôs, redes sociais e muito mais”.

Fabrício Feijó, Miriam Andréia Macedo e Thomas Hartmann lembram que no governo de Barack Obama, o presidente americano iniciou um movimento em prol do ensino de programação estrelado por Bill Gates, Mark Zuckerberg e empresários do setor, a fim de estimular este aprendizado entre as crianças. “Em países como Coréia do Sul essa disciplina faz parte do currículo escolar. No Brasil, o movimento é mais novo, mas, com certeza, não vai parar. É fundamental preparar as crianças e jovens para o futuro. Isso representa o desenvolvimento do país”.

Segundo eles, hoje, a programação é tão importante quanto aprender um segundo idioma, pois a nova linguagem fará com que se possa vencer os desafios da era digital. “A criança que programa pensa, persiste e cria habilidades que a preparam para qualquer atividade futura. Além de aguçar a curiosidade, a programação desenvolve o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a comunicação, tornando-a colaborativa. Essas qualidades são necessárias para o sucesso em todas as áreas, pois as habilidades ensinadas são próprias para esse mundo de constantes transformações, que promete exigir cada vez mais competências para profissões que ainda não conhecemos”, finalizam.

A Ctrl+Play oferece cursos regulares por faixas etárias, respeitando as particularidades de cada idade: Ctrl+Kids, de 7 a 9 anos, Ctrl+Teens, de 10 a 13 anos, e Ctrl+Young, de 14 a 17 anos, além de cursos rápidos. Nas aulas são ensinadas programação e robótica por meio de ferramentas lúdicas e educativas, com metodologia e materiais didáticos exclusivos. As ferramentas de aprendizado foram desenvolvidas por instituições de renome como Massachusetts Institute of Technology – MIT, Microsoft, Google, entre outras.

Fundada em 2015 na cidade de Campinas, e idealizada por Henrique Nóbrega, engenheiro da Computação pela UNIFEI, a escola já conta com mais de 2 mil alunos em mais de 36 unidades de franquias espalhadas por todo o país. Em Porto Alegre, está localizada na Avenida Carlos Gomes nº 1010, no bairro Auxiliadora.

