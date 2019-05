Projeto itinerante da Braskem marcará o Dia Mundial do Meio Ambiente no RS

Para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Braskem está levando uma série de atividades ao Espaço Cultural Braskem. A novidade chegará, na primeira semana de junho, à Estação da Cultura de Montenegro. A Estação Itinerante Braskem traz nos dias 3, 4 e 5 de junho, atrações debatendo o meio ambiente, arte, história e música.

A novidade será a participação de alunos de escolas do município, que farão uma visita guiada por meio de um óculos de realidade virtual e terão a chance de conhecer animais empalhados que já habitaram o espaço de preservação ambiental. Logo em seguida, serão realizadas brincadeiras para as crianças, ensinando como preservar o meio ambiente. E para os jovens, testes de conhecimentos serão aplicados, com o tema reciclagem.

O projeto

O Espaço Cultural Braskem é uma das áreas dentro da antiga Estação Férrea que existe desde 1909 e foi reformada em 2000. O gerente de Relações Institucionais da Braskem, João Ruy Freire, afirma a importância para o Rio Grande do Sul deste patrimônio. “Posso garantir que a Estação da Cultura é a forma viva de um Patrimônio Cultural do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, depois de tudo que já foi feito e dezenas de milhares de pessoas que passaram na Estação e viveram emoções, é um orgulho lançar o programa da Braskem Cultura na Estação, pois ele vai fazer parte das realizações desta Comunidade que vive a Cultura”, afirma.

Deixe seu comentário: