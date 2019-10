Prova AMRIGS passará a ser seleção nacional para programas de Residência Médica

Com quase 50 anos de história, a Prova AMRIGS expande seus horizontes alcançando o território nacional, a partir de uma parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB), que será assinada nesta semana. A prova é válida como seleção para Programas de Residência Médica com acesso direto (aquelas para as quais os candidatos podem realizar as inscrições sem ter nenhuma especialidade prévia) ou com pré-requisito (aquelas para as quais os candidatos já deverão ter concluído uma especialidade prévia). Também é utilizada como ferramenta de Autoavaliação (para graduandos a partir do 4º semestre e graduados que queiram meramente aferir seus conhecimentos sem participar de nenhum processo seletivo) e para Curso de Especialização.

– A assinatura do termo da Prova AMB/AMRIGS é uma conquista muito importante para nós, pois representa a expansão da nossa tradicional avaliação para jovens acadêmicos de Medicina. A prova caracteriza o primeiro passo para quem pretende atuar em uma especialidade ou residência médica. Atualmente, a Prova AMRIGS já é aplicada em cinco estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Com esta parceria para o ano de 2020, a prova será seguramente de caráter nacional e um marco para novas proezas e avanços na área científica – afirma o presidente da AMRIGS, Alfredo Floro Cantalice Neto.

Na edição de 2018, a Prova AMRIGS registrou recorde de participantes e consolidou-se como um dos principais métodos de avaliação de conhecimento médico no Brasil.

– A chancela da AMB significa o reconhecimento à qualidade e excelência do trabalho desenvolvido com a Prova AMRIGS. Essas características foram desenvolvidas ao longo de quase 50 anos. Sabemos da grande importância que tem, a partir deste momento, a participação da AMB com a AMRIGS, transformando-se em uma prova nacional de avaliação do conhecimento médico. Teremos inúmeras possibilidades. Uma delas é que a prova passe a ser utilizada como novo Revalida Nacional, que é o exame de suficiência para os médicos estrangeiros. Outro benefício é que profissionais médicos do Brasil inteiro poderão usar a Prova AMRIGS como autoavaliação de conhecimento, que hoje já vem ocorrendo, porém limitado aos estados atuantes. O mais importante, é que a Prova AMRIGS possa servir como qualificação do exercício da medicina no Brasil inteiro auxiliando na formação de profissionais de todo o país – afirmou o coordenador da Prova AMRIGS, Antônio Carlos Weston.

As inscrições para a Prova AMRIGS de 2019, válida como seleção para Programas de Residência Médica de instituições do RS, SC, MT, MS e RO, iniciaram no dia 12 de setembro, e seguem até o dia 16 de outubro. A aplicação da prova de 2019 está prevista para 17 de novembro, a partir das 9h (horário de Brasília).