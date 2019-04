Publicitária Luciana Braun Reis lança workshop e e-book TCCsendo – aproveitando a vida para aprender e ensinar

Dia 6 de abril, das 9 às 18h, em Porto Alegre, na Simplify (Av. Bastian, 121 – bairro Menino Deus), a publicitária Luciana Braun Reis realiza o workshop TCCsendo – aproveitando a vida para aprender e ensinar. Empreendedora na Sai Dessa – Economia Criativa e professora universitária, ela reuniu suas memórias de 15 anos como orientadora num e-book e no workshop, no qual apresenta o passo a passo da jornada do TCC.

Os objetivos do workshop são sensibilizar o estudante para o ambiente e experiência acadêmica e elaborar a jornada de construção do TCC – passo a passo. Os conteúdos do workshop são como aprender, característica do texto científico, jornada do TCC – passo a passo e a banca, tópicos esses reunidos em um e-book a ser lançado no workshop.

Informações pelo e-mail contato@eventsoffice.com.br ou pelo WhatsApp (51) 98432-8121. Inscrições pelo sympla.com.br, buscar por TCCsendo. Link https://www.sympla.com.br/palestra-e-workshop-tccsendo—como-aproveitar-a-vida-para-aprender-e-ensinar__476607?fbclid=IwAR3Ea-q50MbbB8PHNAXwR6-uU4_vDpnUlLnaPTkvvDd08QDJWr11OVH_HvI

