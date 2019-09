“Rebocadores espaciais” moverão satélites e limparão a órbita da Terra

A SpaceX lançará em órbita um grupo de pequenos satélites com o foguete Falcon 9. A bordo da missão estará também o primeiro rebocador espacial a ser lançado oficialmente, um equipamento de transporte que tem a responsabilidade de manobrar os minissatélites, que nem sempre são deixados na órbita adequada em “lançamentos compartilhados”.

Esses transportadores deverão carregar os satélites a partir de onde forem deixados pelos foguetes para o local mais adequado e limpar a órbita da Terra, retirando aqueles não mais utilizados. A operação custará US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 9,28 milhões na cotação de hoje) e está incluída em uma iniciativa denominada SmallSat Rideshare Program.

Em geral, os satélites miniaturizados são lançados com equipamentos maiores e mais caros, que ditam as datas de lançamento e o destino da carga; com isso, atrasos ou mudanças de órbita dos instrumentos principais trazem consequências aos acompanhantes. Esse paradigma começou a mudar a partir do surgimento de compartilhamentos de pequenos foguetes destinados a carregar apenas os minissatélites, como os da SpaceX.

Assim, os dispositivos podem viajar em qualquer foguete, chegando a qualquer ponto genérico e sendo realocados em seguida. Além de atuar como transportes de conexão, os rebocadores poderiam reduzir o lixo espacial ao limpar a órbita da Terra, retirando os satélites inutilizados e mantendo os ainda úteis por mais tempo, enviando-os a órbitas superiores.

O primeiro rebocador

A Momentus será uma das primeiras empresas a vivenciarem esse novo sistema, tendo anunciado que seu rebocador será lançado a bordo da primeira missão SmallSat Rideshare da SpaceX com o Falcon 9, com a responsabilidade de enviar alguns clientes para os destinos corretos no espaço. O aparelho da companhia, chamado Vigoride, é capaz de carregar vários pequenos satélites para múltiplas órbitas, sendo impulsionado por um motor de plasma de água.

A propulsão do Vigoride foi desenvolvida com base na utilização de energia gerada por painéis solares que permitem que o veículo produza micro-ondas que aquecem a água até a temperatura da superfície do Sol, o que produz um plasma e impulsiona o rebocador para frente. O protótipo passou por um teste há 1 mês e já tem mais 2 voos planejados. A empresa espera tornar os futuros rebocadores reutilizáveis, capazes de absorver mais água quando ficarem desidratados.

O primeiro voo compartilhado do Falcon 9 e do rebocador da Momentus está programado para o fim de 2020 ou início de 2021. De acordo com o site da SpaceX, a própria empresa está prometendo “missões regulares compartilhadas com o foguete”.

