Rede Iguatemi lança sua plataforma de e-commerce

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers lança, no dia 24 de outubro, o seu e-commerce. A novidade, nomeada de Iguatemi 365, surge com a proposta de oferecer aos clientes uma plataforma de vendas online com a excelência e curadoria da marca Iguatemi, 24 horas por dia e durante os 365 dias no ano.

Reconhecida como uma das principais incentivadoras da indústria da moda no país e porta de entrada no Brasil de consagradas marcas internacionais, a Iguatemi cria um meio digital que nasce conectado ao físico, ou seja, os seus shoppings, aproveitando a estrutura das lojas, integrando os estoques e respeitando a precificação. A plataforma contará com mais de 90 marcas nacionais e internacionais, sendo muitas exclusivas, como Tiffany & Co., Ermenegildo Zegna, Diane Von Furstenberg e Vilebrequin. Dolce & Gabbana, Osklen, Emporio Armani, A.Niemeyer, Vix, Zapalla, Max Mara, Bayard, Gloria Coelho, Tania Bulhões e outras que ainda não estão presentes nos nossos shoppings – Cabana Crafts, Vanda Jacintho, Sophia Hegg, por exemplo – também compõem o mix do Iguatemi 365.

O marketplace inicia a operação em todo o Estado de São Paulo, com expansão prevista para 2020, possibilitando que clientes de todo o país, vivenciem a experiência de compra Iguatemi.

“Estamos quebrando as barreiras geográficas. A ideia do nosso marketplace é ajudar a resolver a vida das pessoas, aproximando a marca Iguatemi de nossos clientes, independentemente da região do país. Vamos trabalhar muito para que essa integração seja positiva, promovendo uma experiência 100% omnichannel ao consumidor”, conta Carlos Jereissati Filho, presidente da Iguatemi Empresa de Shopping Centers.

O Iguatemi 365 é uma aposta importante na estratégia digital da companhia, que reforça seu pioneirismo ao investir em um modelo de negócio que irá alavancar o posicionamento da Iguatemi no varejo omnichannel.

“Todos os passos são de responsabilidade da Iguatemi. Oferecemos um one-stop-shop aos nossos parceiros varejistas, desde a produção fotográfica das mercadorias, integração de sistemas, atualização de informações na plataforma, pagamento, recolhimento dos itens vendidos, empacotamento, despacho e entrega”, completa o executivo.

Acessível por diversos dispositivos – desktop, smartphone ou tablet -, o e-commerce contará com diversas facilidades aos consumidores. Entre os benefícios do serviço, estão a possibilidade de agendar a retirada dos produtos e experimentá-los no concierge do shopping Iguatemi São Paulo, pontuar automaticamente no programa de fidelidade para clientes ONE, além de conteúdos editoriais exclusivos sobre os produtos e marcas. Para completar, os consumidores contam ainda com o RADAR 365, espaço com uma curadoria de itens selecionados e temáticas variadas que se renovam de acordo com datas importantes do calendário e estações do ano.

Para conhecer a novidade, basta acessar o site: https://iguatemi365.com