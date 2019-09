Robô se integrará às rotinas do Centro de Tecnologia e Inovação da Braskem

Depois de uma espécie de estágio, o robô colaborativo do Centro de Tecnologia e Inovação (CTI) da Braskem, em Triunfo, foi “efetivado” e está entrando nas rotinas de operação. O líder dos Laboratórios Analíticos do CTI, Paulo Cezar dos Santos, informa que o robô começou a operar de segundas a sextas, das 8h até a meia-noite, acompanhando os horários de turno do CTI.

Enquanto o robô realiza movimentos repetitivos de forma mecânica, o profissional do laboratório poderá se concentrar na análise dos dados, que chegarão em maior quantidade e velocidade, programar ajustes e efetivar melhorias para obter resultados mais precisos, o que resulta em ganhos de produtividade. No Tech Center de Pittsburgh, nos Estados Unidos, também foi implementado um robô colaborativo para ensaios mecânicos e para a preparação de placas prensadas.

