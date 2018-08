Saiba como transformar seu smartphone em um computador

Os smartphones que usamos hoje têm quase tudo que precisamos para ser a melhor ferramenta de trabalho. As possibilidades são enormes: navegar na internet, enviar e-mails, escrever e editar textos, compartilhar arquivos. Mas a verdade é que passar muito tempo na frente de uma tela tão pequena pode ser cansativo.

É o caso quando precisamos trabalhar de casa e não temos um computador disponível. A boa notícia é que você pode optar por uma solução simples: transformar seu smartphone em um desktop.

Basta seguir três passos simples: A tela

O primeiro passo é conectar o celular a uma tela por meio de um cabo HDMI (que permite ligar um dispositivo a outro para transmitir áudio e vídeo). Se você tiver um iPhone, deve verificar se ele tem uma entrada “Lightning” (presente no iPhone 5 em diante).

Se você tem um Windows Phone, pode usar uma ferramenta da Microsoft chamada Display Dock, que permite transformar o dispositivo em um computador, de forma a conectá-lo diretamente a um monitor, teclado e mouse. Essa é uma das soluções mais avançadas.

No caso dos aparelhos com sistema operacional Android, no entanto, eles só podem se conectar a uma tela se tiverem saída de TV. Teclado e mouse

Se você tiver um Android, poderá conectar o teclado e o mouse via USB (com um adaptador de saída OTG) ou por Bluetooth. Também poderá usar o aplicativo Andronium, quando o dispositivo estiver conectado ao teclado, mouse e monitor. Outros aplicativos úteis são o Sentio Desktop e o Null Keyboard, que permitem aproveitar ao máximo os recursos do celular, como um desktop.

Mas se você tiver um iPhone, só poderá conectá-lo a um teclado e mouse que tenha conexão Bluetooth, já que não há opção de usar cabos nesse caso. Armazenamento

Finalmente, você pode compartilhar os arquivos na nuvem e… voilá! Seu novo smartphone-computador estará pronto para você usar quando quiser. Lembre-se que o seu telefone consome mais bateria, por isso é melhor ter um carregador à mão e manter o dispositivo conectado na tomada.

Não se esqueça também que, embora você possa usar muitos programas – como Word, PowerPoint ou Photoshop -, um smartphone não tem o poder de um computador. Portanto, é possível que tenha algumas limitações.

Mas, sem dúvida, é uma maneira de dar um novo uso a um telefone que você não utiliza mais ou que teve a tela danificada e você não conseguiu consertar.