Samsung Galaxy Note 10 pode ter tela que emite som

Os paineis da OLED têm um esquema que transforma a tela como o diafragma de um alto-falante. Essa tecnologia já pode ser vista em produtos da LG, como o smartphone G8 ThinQ, e agora parece estar chegando ao próximo top de linha da Samsung. De acordo com o famoso vazador Ice Universe, o Galaxy Note 10 terá tela que emite som. As informações são do portal Tecnmundo.

Como a ideia da Sammy é aproveitar ao máximo seu display, ela provavelmente vai reduzir a altura do queixo e não terá fone de ouvido. Assim, o chamado “Sound-on-Display” deve funcionar como um amplificador para o alto-falante interno. Ainda não dá para saber ao certo se o sistema deve conter um outro alto-falante externo para compor som estéreo.

Por enquanto não há informações sobre isso vindo da cadeia de fornecedores e nem mesmo há mais detalhes sobre o sistema. Por isso, é bom tratar isso ainda como um rumor distante — mas que traz uma interessante possibilidade para o próximo flagship da Sammy, que pode ser lançado com duas variantes em agosto.

Novo chip

De acordo com o site The Elec, a companhia prepara um novo chip Exynos com um método inovador de fabricação e reflexos no desempenho.

O futuro processador terá arquitetura de 7 nm (nanômetros), ao contrário do Exynos 9820, do Galaxy S10, que tem processo de 8 nm. Além disso, a tecnologia de litografia utilizada será de ultravioleta extrema (EUV, na sigla original em inglês), uma das mais avançadas do mercado, a partir da qual é possível aproximar ainda mais os transistores uns dos outros, o que traz vários benefícios ao chip, que pode ser 20% mais rápido ou consumir até 50% menos energia.

Um porta-voz da Samsung afirmou que a empresa, uma das maiores do mundo na fabricação de processadores, atualmente “encontra desafios” na produção em massa da tecnologia, mas deverá conseguir otimizar as linhas em setembro deste ano para iniciar o processo até fevereiro de 2020. A ideia é que ela forneça a estrutura das fábricas para a produção de vários componentes top de linha da próxima geração de aparelhos.

Responsável pela família de processadores mobile Snapdragon, a Qualcomm demonstrou interesse na tecnologia EUV e poderá contratar a Samsung para fabricar integralmente a próxima linha da marca, a Snapdragon 865. Infelizmente, esse modelo ainda não deverá ter o modem 5G embutido, o que significa que teremos modelos com e sem a nova geração de conectividade móvel.

A taiwanesa TSMC ganhou o contrato anterior, mas agora ficará em segundo plano. A IBM também demonstrou interesse no novo método.

Vazamentos

Os vazamentos envolvendo os aparelhos não param de aparecer. Segundo o pessoal do Phone Arena, dois dispositivos da série Galaxy Note 10, que supostamente tem quatro membros, apareceram no banco de dados do Geekbench.

Os aparelhos listados contam com especificações de alto desempenho e aparecem com os codinomes SM-N976BV e SM-N976B, que já foram vazados anteriormente. Além disso, os dispositivos da linha Galaxy Note 9 tinham a codificação SM-N960, o que reforça as informações divulgadas no site.

O modelo SM-N976V promete ser a variante mais potente do Galaxy Note 10. O produto foi revelado no site de testes com 12 GB de memória RAM e processador Snapdragon 855, o atual top de linha da Qualcomm. O dispositivo recebeu 3.529 pontos no teste com apenas um núcleo e alcançou impressionantes 10.840 no benchmark multi-core.

Já a versão SM-N976B aparece equipada com 8 GB de memória RAM e um processador de oito núcleos que possivelmente é o Exynos 9825, ainda não apresentado oficialmente pela Samsung. O produto conseguiu um resultado mais alto no teste single-core (3.557 pontos), mas ficou abaixo de seu irmão no benchmark de múltiplos núcleos, no qual obteve um score de 9.654.

De acordo com o Phone Arena, as duas versões do Galaxy Note 10 listadas no Geekbench têm suporte para 5G, já que os modelos padrão da linha apareceram em vazamentos com os nomes SM-N970 e SM-N975. Vale ressaltar, também, que os resultados de desempenho apresentados nos benchmarks podem não ser precisos, visto que os aparelhos ainda não foram lançados e seu software ainda está inacabado.

Além de virem equipados com um processador de alto desempenho e ter variantes com 5G, os novos smartphones deverão ser lançados no mercado com até quatro câmeras na traseira, bateria de 4.500 mAh e telas variando entre 6,28 e 6,75 polegadas.

Se a Samsung seguir seus padrões, o lançamento dos aparelhos da família Galaxy Note 10 poderá acontecer entre agosto e setembro deste ano.

