Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, foi entrevistado pelo comunicador e diretor da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte, na manhã desta segunda-feira (13) Foto: Matheus Goulart e Aline Rimolo/PMPA Foto: Matheus Goulart e Aline Rimolo/PMPA

O convidado do Chimarreando com a Liberdade na manhã desta segunda-feira (13) foi o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro. Ele foi entrevistado por Evandro Leboutte, diretor da Rádio Liberdade e apresentador do programa que vai ao ar diariamente entre 10h e 11h. Natural de São Paulo e já gaúcho de coração, o secretário, entre um papo e outro, desfrutou de um chimarrão, demonstrando sua familiaridade com as tradições regionais.

Ele abordou o projeto de concessão do Parque Harmonia que está com o edital da concessão em fase de elaboração e prevê melhorias na infraestrutura do local, com perspectivas de manter suas portas abertas durante todo o ano, não apenas durante a Semana Farroupilha, como acontece atualmente.

Segundo Thiago Ribeiro, a ideia é de que a concessionária explore o espaço, seguindo exemplos do que já existe no mercado europeu. Ele citou a Espanha, onde as chamadas vilas temáticas constituem atrativos para população e turistas, divulgando a cultura local através de seus diferentes braços. No caso do RS, se constituiu em uma oportunidade de explorar as riquezas de cada região, seus hábitos e tradições, fortalecendo esta essência no seu todo. Thiago Ribeiro deixou claro que a concessão visa também atender ao público que acampa no Parque através da revitalização dos espaços, ofertando a todos melhor qualidade e maiores opções de desfrute do local. Mesmo com a consulta pública do Harmonia já encerrada, a Prefeitura mantém aberto o diálogo com a sociedade, ouvindo sugestões que possam somar esforços a este e a outros projetos. “A Prefeitura mantém aberto este diálogo para que possa atender bem a população”.

O secretário abordou iniciativas de sucesso no quesito parcerias, com benefícios estendidos aos cidadãos como no caso dos relógios de rua, que além da prestação de serviço, contarão com câmaras de monitoramento de segurança. O contrato representa 81 milhões de reais de outorga à Prefeitura, que somados a outros 18 milhões referentes à concessão das placas de rua, permitirão a aplicação destes recursos em áreas voltadas à saúde, educação e segurança. Outra concessão de sucesso que referenda Porto Alegre nacionalmente é da iluminação pública, já seguida por outros Estados da Federação. Mesmo que em menor porte, as ciclovias igualmente contribuem para alterar o rosto da cidade, priorizando o meio ambiente. “Isto é uma tendência mundial e precisamos dar um primeiro passo, seguido pelo transporte público e Porto Alegre tem que andar neste rumo”.

Thiago Ribeiro adiantou também aos ouvintes que nesta terça-feira (14) será lançado o edital de concessão para o trecho dois da orla do Guaíba, que se estende entre a Rótula das Cuias e o Anfiteatro Por do Sol, onde será instalada uma roda gigante que deverá mudar o perfil do entorno e da cidade. “Queremos viabilizar um cinturão turístico com início nas proximidades do Mercado Público, se estendendo por toda a orla, passando pelos trechos um, dois e três”. Segundo o secretário, o objetivo é atrair turistas para que permaneçam na capital por um, dois ou três dias, desfrutando de suas atratividades.

No encerramento do Chimarreando com a Liberdade, o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, ingressou no estúdio da emissora, trocando um abraço com o secretário Thiago Ribeiro, acompanhado por sua assessora, Aline Rimolo. (Clarice Ledur)

