Seleção Brasileira chega a Belo Horizonte com pouco assédio, mas faz alegria de fãs em hotel

Na chegada ao hotel onde a delegação ficará hospedada até o próximo dia 3, torcedores esperavam para recepcionar a equipe. O técnico Tite e atletas deram autógrafos e tiraram fotos. O assédio foi menor, mas a delegação fez a alegria dos fãs que compareceram.

A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina na próxima terça-feira (2) às 21h30, no Estádio do Mineirão. O jogo vale vaga na decisão da Copa América 2019, que será realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no próximo dia 7 de julho.

Primeiro treino

A Seleção Brasileira treinou na tarde deste sábado (29) na Cidade do Galo, centro de treinamento do Clube Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Foi a primeira atividade de campo do time brasileiro após a confirmação da Argentina como adversária na semifinal da Copa América. O técnico Tite comandou por cerca de uma hora e meia uma atividade tática e um trabalho de finalizações. Todo o treinamento foi aberto à imprensa.

Na primeira parte do treinamento, a comissão técnica dividiu todo o grupo – incluindo jogadores que foram titulares contra o Paraguai – em dois times de sete jogadores cada, e, em campo reduzido, as equipes tinham como objetivo manter a posse dando apenas dois toques na bola. Roberto Firmino servia como coringa e podia atuar na tarefa em ambas as equipes.

Logo após esse trabalho foi a vez de os reservas focarem no treino de finalizações. Willian, Lucas Paquetá, David Neres, Fagner e Casemiro deram trabalho para Ederson e Cássio em sequência de situações para chutes em gol ou finalizações de cabeça em bolas aéreas laterais.

Thiago Silva e Arthur fizeram apenas trabalho de recuperação física e deram voltas em torno do campo com o preparador físico Fábio Mahseredjian. O zagueiro também conversou com jornalistas em coletiva de imprensa ao final do treino.

Filipe Luís, Fernandinho e Richarlison fora do treino

Na manhã deste sábado, Filipe Luís e Fernandinho passaram por exames de imagem acompanhados pelo médico Rodrigo Lasmar. Não foram constatadas lesões musculares na coxa direita de Filipe Luís. O jogador, porém, ainda se queixava de dores na região e seguirá em tratamento junto a fisioterapia. Por isso, ele não treinou neste sábado.

Fernandinho ainda apresenta dores no joelho direito, resultado de uma entorse sofrida no jogo contra a Venezuela, em Salvador, pela segunda rodada da fase de grupos. Ele segue em tratamento e observação. A delegação aguarda até segunda-feira o retorno de Richarlison. Ele apresentou melhoras em suas condições clínicas.

Força do grupo

Allan, Alex Sandro, Willian e Lucas Paquetá. Os quatro tiveram a responsabilidade de entrar em um jogo decisivo na Copa América, e passaram no teste. Contra o Paraguai na noite de quinta-feira, Allan começou o jogo substituindo Casemiro. Alex Sandro e Willian entraram na segunda etapa, assim como na goleada sobre o Peru. Já Paquetá jogou os seus primeiros minutos na competição. O técnico da Seleção Brasileira, Tite, exaltou a força do grupo brasileiro ao elogiar a atuação destes atletas que vêm entrando no decorrer das partidas.

“O grupo tem que mostrar a sua força dentro da necessidade. Estava difícil de a bola chegar na frente. No segundo tempo, conseguimos com as substituições fazer essa correção. A entrada de todos tem feito uma diferença muito grande. Essa equipe é muito dedicada e comprometida”, disse Tite.

Para Alex Sandro, substituto de Filipe Luis, que saiu com dores musculares na coxa direita, competições mais curtas exigem que todo o grupo esteja preparado, pois as oportunidades aparecem.

“É importante ter todos os jogadores à disposição. Estamos mostrando que o professor pode confiar em todos do elenco. A equipe está de parabéns. Temos que manter o foco, tem muito chão pela frente.”

A classificação para as semifinais da Copa América foi marcante para Lucas Paquetá. Um dos mais jovens do grupo convocado, ele fez sua estreia na competição. O camisa 18 ressaltou que, assim como Tite deposita muita confiança nos atletas, os jogadores também acreditam muito no treinador.

“Momento muito especial na minha vida, vestir a camisa da Seleção numa competição oficial. Espero continuar treinando, persistindo e podendo ajudar a equipe quando a oportunidade aparecer. Estou muito feliz pela classificação, por ter feito parte desse momento.” As informações são do portal Superesportes e da CBF.

