Acontece Senac Tech oferece curso inédito no RS na área de TI

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

As aulas do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Bilíngue começam em março deste ano Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

O Senac-RS lançou uma capacitação inédita no Rio Grande do Sul: o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Bilíngue. A novidade, que primeiramente será oferecida na Capital e na região metropolitana, vai ao encontro das demandas atuais do mercado de trabalho.

De acordo com a pesquisa realizada pela Gartner, empresa líder mundial em pesquisa e consultoria na área de TI, gastos com o setor no Brasil crescerão 2,5% em 2020, totalizando US$ 64 bilhões. O estudo ainda prevê que o cenário mundial deverá se recuperar neste ano, com crescimento previsto de 3,7%, sendo que, até 2022, 70% das empresas estarão experimentando tecnologias imersivas para o mercado corporativo e de consumo.

Esse cenário demonstra a crescente necessidade de profissionais aptos a atuar na área de tecnologia e que tenham, além do domínio técnico, visão sistêmica, comunicação em outros idiomas, dentre outras habilidades. Ciente desse desafio, o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistema Bilíngue busca preencher esta lacuna ao formar profissionais que sejam capazes de responder com competência suficiente às múltiplas e complexas demandas.

Para o diretor do Senac Tech, Pedro Paulo Vizzotto, as atividades desse profissional demandam a utilização da língua inglesa voltadas às áreas de desenvolvimento de software. “Um dos grandes diferenciais é a questão bilíngue. Neste curso serão trabalhadas competências relacionadas ao uso da língua inglesa em todas as unidades curriculares”, afirma o dirigente.

Para realizar o curso é necessário estar cursando o 2º ano do Ensino Médio e ter, no mínimo, 15 anos de idade. As aulas começam no dia 2 de março e serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. A carga horária total é de 1216 horas.

Informações sobre a qualificação, assim como inscrições e matrículas podem ser obtidas no Senac Tech pelo telefone (51) 3288-7750, na própria escola (Avenida Venâncio Aires, 93, Cidade Baixa) ou no site www.senacrs.com.br/tech.

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário