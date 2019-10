Senado vota a reforma da Previdência em segundo turno

O Senado vota em segundo turno, nesta terça-feira (22), a PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma da Previdência. Entre outros pontos, o texto estabelece idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres.

Para ser aprovada, a PEC precisa dos votos favoráveis de pelo menos 49 senadores. No primeiro turno, a proposta foi aprovada por 56 votos a 19. Antes da votação no plenário, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) discute a proposta. A CCJ analisa o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) sobre as 11 emendas apresentadas durante as discussões em segundo turno para tentar mudar a proposta.

Essa é a última etapa de tramitação da PEC. Se aprovada nesta terça em segundo turno, a proposta seguirá para promulgação pelo plenário do Congresso Nacional.

Negociações para mudar o texto, impasses e distribuição de recursos para Estados e municípios retardaram o andamento da reforma no Congresso no segundo semestre. O atraso abriu brechas para mudanças na PEC do governo.