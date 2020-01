Acontece Seprorgs empossa nova gestão para o biênio 2020-2021

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Rafael Krug (E) e Luis Henrique Petkovicz Foto: Divulgação Rafael Krug (E) e Luis Henrique Petkovicz. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Seprorgs realizou a Assembleia Geral para a posse da nova gestão da entidade durante o biênio 2020-2021. O ex-diretor de Relações de Trabalho Rafael Krug agora assume a cadeira da presidência, antes ocupada por Diogo Rossato. Na vice-presidência, está o ex-diretor de Startups do Seprorgs, Luis Henrique Petkovicz.

Entre a presidência, diretores, conselheiros e delegados, 21 nomes compõem a nova gestão da entidade, que conta com aproximadamente 300 associados, realizando cerca de 50 eventos anuais e 100 capacitações por ano.

Para o presidente Rafael Krug, o desafio para o novo grupo à frente do Seprorgs é integrar ainda mais as ações da entidade com os interesses do empresariado de TI, em questões como representatividade junto ao poder público, fomento a novos negócios e questões fundamentais como a Convenção Coletiva de Trabalho.

“Vivemos um período de muitas transformações e reformas para o empresariado de TI, com repercussões que vão muito além de seus negócios. Nosso papel é continuar a ser uma voz ativa para os nossos associados, discutindo novas oportunidades e defendendo os interesses do setor frente às mudanças no governo, no mercado e da própria tecnologia. Vamos concentrar esforços para obter resultados ainda melhores, alinhados com os poderes, entidades parceiras e instituições de ensino, levando estas discussões a todos os cantos do Estado, fortalecendo nossa presença por meio de nossas diretorias regionais e levando mais competitividade para o setor em nosso Estado”, explica Krug.

De acordo com o vice-presidente Luis Henrique Petkovicz, o relacionamento dará a tônica da nova gestão. “No Seprorgs, a palavra de ordem é representatividade, e para isso temos que estar próximos de nossos associados para entender seus interesses e anseios, projetando ações e prioridades a serem atendidas por nossas ações nas diferentes esferas em que atuamos”, destaca.

Confira os novos integrantes da diretoria:

Presidente – Rafael Krug

Vice-Presidente – Luis Henrique Petkovicz

Diretor Administrativo – Roger Muller

Vice-Diretor Administrativo – Rafael Sebben

Diretor Financeiro – Edgar Serrano

Vice-Diretor Financeiro – Roberto Mazzilli

Diretor de Relações do Trabalho – Vinycio Lunelli

Vice-Diretor de Relações do Trabalho – Michael Tatsch

Diretores – Gabriel Engel, Gustavo Eller Liz, Marcus Sperb, José Carlos Zanetti da Silva e Ederson Bastos.

Diretores Regionais – Esdras Moreira (Serra), Sergio Santi (Pelotas), Gilnei Engelmann (Santa Maria) e Jean Carlos Benatti (Santa Rosa).

Conselheiros Fiscais – Everson Nunes, Henrique Schneider, Sérgio Santi, Jean Carlos Benatti, Esdras Moreira e Gilnei Engelmann.

Delegados Representantes Fenainfo – Rafael Krug, Luis Henrique Petkovicz, Edgar Serrano e Gabriel Engel.

Consultor Jurídico Convidado – Jaime Hamester

Conselheiro Convidado – José Guido Kirst

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário