Será possível navegar anonimamente pelo Google Maps

O Google anunciou nesta quarta-feira (2), novos recursos de privacidade para seus serviços. Em breve, você poderá navegar no Google Maps de forma anônima – quando acionada essa opção, o Google não usará suas informações de localização para oferecer recomendações personalizas no serviço, afirmou a empresa. A companhia afirmou que o recurso será lançado neste mês em celulares Android e posteriormente em aparelhos iOS. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

As medidas voltadas à privacidade são uma reação da empresa à irritação global de usuários e de reguladores sobre como gigantes de tecnologia lidam com os dados pessoais de usuários.

Além disso, a empresa anunciou um novos recurso de privacidade para o YouTube, chamado de “exclusão automática”: os usuários poderão definir um período a partir do qual seus dados de histórico de visualização serão apagados automaticamente.

Nas próximas semanas, o Google lançará uma opção para que as pessoas excluam informações coletadas pelo assistente de voz da empresa, o Google Assistant. Bastará dizer “Ok Google, exclua a última coisa que eu disse a você”, para que o conteúdo da conversa seja deletado.

O Google também lançou o Password Checkup, novo recurso que informa aos usuários se suas contas foram comprometidas ou se uma senha escolhida é fraca.

Áudios do Google Assistant

Funcionários do Google tiveram acesso aos áudios de usuários Google Assistant, assistente de voz da empresa. A informação foi divulgada pelo canal belga VRT NWS em julho, e confirmada posteriormente pela empresa.

Segundo a reportagem, informações pessoais, como nomes, endereços e outros dados sensíveis, de usuários que falam holandês e flamengo foram acessadas por funcionários humanos. Além disso, algumas das gravações foram feitas clandestinamente. Normalmente, assistentes de voz são acionados por comandos específicos (como “Hey Google”), mas a reportagem afirma que dos 1.000 aúdios a que teve acesso, 153 foram registrados sem esse comando.

Ao se defender, o Google confirmou que humanos ouvem áudios do que é captado pelo seu serviço, e que toma medidas para proteger as identidades das pessoas. Disse também que está tomando medidas para que o Assistant não grave áudios sem ser acionado.

Na indústria, o papel de humanos para treinar máquinas a conversar é amplamente conhecido – são eles que transcrevem áudio e indicam ao sistema se estão entendendo corretamente as informações.O Google reforçou isso em sua resposta: “Essa é uma parte fundamental do processo de construir tecnologia de voz”, escreveu no blog do Google David Monsees, gerente de produto do Google Search.

A empresa diz que apenas 0,2% dos áudios são acessados pelos funcionários, e que as informações não são associadas a uma pessoa. Os funcionários também seriam instruídos a não transcrever conversas que ocorrem no plano de fundo.

