SERGS anuncia Engenheiros do Ano

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) anunciou nesta quinta-feira (07) os nomes dos profissionais que serão agraciados com a Láurea Engenheiro do Ano 2019. Os homenageados foram eleitos pelo Comitê de Outorga do prêmio e homologados pelo Conselho Deliberativo da entidade.

Pela Área Privada foi eleito o engenheiro civil Leandro Melnick, diretor-presidente da Melnick Even Incorporações e Construções S.A. e conselheiro da Even Construtora e Incorporadora (São Paulo).

Pela Área Pública, o eleito é o engenheiro civil Delmar Pellegrini Filho, atual superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/RS).

Para receber a Homenagem Especial o eleito é o engenheiro civil Carlos Fernando Almeida Marins, sócio-gerente da Embravel Engenharia Consultiva e ex-presidente da SERGS (2001 a 2005).

Segundo o presidente da SERGS, Luis Roberto Ponte, a Láurea Engenheiro do Ano vem sendo conferida ininterruptamente pela entidade desde 1985 com o objetivo de destacar, anualmente, a atuação de profissionais nas diferentes áreas da engenharia.

A solenidade de entrega da Láurea será realizada no dia 9 de dezembro, as 20h, na sede social da SERGS, em Porto Alegre.

Na mesma oportunidade, serão também premiados os formandos com as melhores avaliações nos cursos de engenharia das principais universidades gaúchas.