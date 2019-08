Serra Gaúcha é cenário do novo editorial da Bella Hub

A pequena e charmosa cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, foi escolhida para ser o cenário do primeiro editorial produzido pela equipe da agência de talentos Bella Hub. O trabalho faz parte da divulgação dos eventos Bella Barcelona Ninõs e Bela Barcelona, que ocorrerão no dia 21 de setembro no Centro de Eventos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40). Nesta campanha, foram usados modelos mirins descobertos em eventos anteriores e que hoje fazem sucesso na publicidade e no mundo da moda.

“Barcelona está muito ligada à cultura, tem uma beleza natural incrível e possui uma estética única no mundo com Antoni Gaudí, Joan Miró e Pablo Picasso, sem falar, claro, que é um polo de moda”, afirma Dartagnan Sant´Anna, CEO da Bella Hub. A escolha por Nova Petrópolis é por ter ela semelhanças com alguns dos principais pontos turísticos da cidade espanhola. Os modelos mirins Israel Soares, Vitória Santin, Fernanda Ourique e Loic Bessil foram clicados, pelo fotógrafo Danilo Christidis, no Labirinto Verde, que se assemelha ao Labirinto de Horta, e no Ninho da Águia, que tem uma visão privilegiada do horizonte, assim como as montanhas espanholas de Tibidabo e MontSerrat.

De acordo Danilo, a simbologia da serra, com a montanha, com a névoa, com o labirinto faz referência ao universo de mistério, magia e fantasia que tem relação com a infância, vividas nas brincadeiras. “Tentamos trazer, de maneira lúdica, essa vivência para os modelos e usamos referências atuais como os seriados Detetives do Prédio Azul, que traz um grupo de crianças desvendando mistérios, e Stranger Things, onde crianças também estão envolvidos em suspense”, afirma. “Com base nestes aspectos, construímos o ensaio de Barcelona, trazendo essa diversidade, nas cores, nas expressões do modelos, que não fosse um ensaio posado e, sim, um ensaio em movimento, mais natural como se estivesse acontecendo no agora”, conclui.

New Faces

As passarelas da moda, o mundo da televisão, youtube, cinema e séries sempre estão em busca de novos talentos. Pensando nisso, a agência de talentos Bella Hub prepara o mais grandioso evento kids já produzido no Sul do Brasil. O Bella Barcelona Ninõs, que ocorrerá dia 21 de setembro, às 10h, no Centro de Eventos da PUCRS ((Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40), reunirá “chicos y chicas” entre quatro e 11 anos. A atriz Nicole Orsini, de 13 anos, a Berenice do seriado “DPA – Detetives do Prédio Azul”, do canal Gloob (GloboSat), será a estrela mirim convidada.

Já o Bella Barcelona será às 17h, no mesmo dia 21 de setembro, também no Centro de Eventos da PUC, voltado para talentos acima dos 12 anos até os 21 anos. E para inspirar ainda mais os futuros talentos, o ator José Loreto será o astro convidado. Olheiros, produtores e fotógrafos de moda de diversas agências de modelos do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro estarão nos dois eventos em busca dos novos talentos aptos a brilharem nacionalmente. Interessados em participar do casting podem ter informações no 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br.

Ficha técnica

Fotografia: Danilo Christidis

Direção de arte: Vinícius Melo

Make Up: Daniele Pereira

Produção de moda: Thaís Faggion

Modelos: Israel Soares, Vitória Santin, Fernanda Ourique e Loic Bessil

Bella Barcelona Niños e Bella Barcelona/ 21 de setembro, 10h (Bella Barcelona Niños) e 17h (Bella Barcelona)/ Centro de Eventos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 40)/ Informações: 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br

Deixe seu comentário: