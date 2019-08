Site sujo The Intercept tenta intrigar Deltan Dallagnol com o presidente Jair Bolsonaro

A possibilidade real de que Deltan Dallagnol seja nomeado chefe da PGR já assusta o site The Intercept, alinhado ao PSOL e ao PT, que publica mensagens roubadas de celulares de autoridades, e os seus aliados, com a cumplicidade do site UOL e da decadente Folha de S. Paulo.

Desde ontem, apavorados com a possibilidade de Deltan chefiar a Procuradoria-Geral da República passaram a publicar mensagens pontuais roubadas de conversas privadas tentando intrigar Deltan, o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato no Ministério Público no Paraná, com o presidente da República Jair Bolsonaro. Tentam dar ao procurador uma imagem de esquerdista para afastá-lo de Bolsonaro.

Leite herdou contas sem empenho?

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite queixa-se que algumas contas que lhe são apresentadas, especialmente por prefeitos, não foram empenhadas pelo governo do seu antecessor, José Ivo Sartori, do MDB.

Secretaria do Tesouro identifica vários casos

A Secretaria do Tesouro Nacional produziu um levantamento indicando que em vários Estados ocorreram esses gastos no final da gestão passada e que se tivessem sido registrados corretamente as contas públicas dos Estados não teriam terminado 2018 no azul em R$ 5,6 bilhões; apresentariam um rombo de R$ 5,8 bilhões.

Radiografia dos Estados sinaliza para burla à LRF

O Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais publicado pelo Tesouro alerta que muitas vezes os Estados adotam esse procedimento em razão da falta de dotação orçamentária ou de insuficiência financeira. Este expediente teria como objetivo burlar o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal que veda a contratação de obrigação de despesa nos últimos dois quadrimestres do mandato, que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Aécio Neves desafia: Quem vai me expulsar do partido?

Dono de informações importantes e comprometedoras sobre a conduta de todos os membros da direção do partido, o hoje deputado Aécio Neves evita exposição e não fala sobre o ultimato que o PSDB lhe deu para que deixe a legenda sob pena de ser expulso. Ele apenas manda um recado: “Quem vai me expulsar?”

Bibo x Bivar

A disputa do deputado federal gaúcho Bibo Nunes com o presidente nacional do seu partido, o PSL, ganhou um novo capítulo. Deposto do comando do PSL de Porto Alegre por ato de Bivar, Bibo protocolou reclamação contra Luciano Bivar pedindo suas expulsão. Tarefa difícil, pois Bivar controla hoje todo o comando do PSL, incluindo a Comissão de Ética,nomeada por ele.

