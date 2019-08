Steak Au Gratin, Grilled Peppered Strip e Chicken Fingers Jumbo agora também no cardápio do Outback

O Outback tem novidade no mês e as unidades de todo o Brasil, passam a contar com mais pratos em seu menu fixo que vão deixar os fãs da marca com água na boca. Uma das opções é o delicioso Steak Au Gratin (R$ 59,90), suculentas fatias de filet mignon e cogumelos frescos salteados envolvidos por um delicioso molho gorgonzola, finalizados com o tradicional purê de batatas da casa e mix de queijos gratinados, tudo com o autêntico sabor Outback. Até então, esse prato fazia parte do Lunch Menu, cardápio exclusivo, mas o sucesso foi tão grande que agora ele fica de vez no cardápio do restaurante.

O Outback celebra ainda duas delícias que também passam a figurar no menu regular da marca: o Grilled Peppered Strip (R$ 64,90), um delicioso steak grelhado, temperado com pimentas pretas moídas e servido com molho Cabernet Merlot e o retorno do Chicken Fingers Jumbo (R$ 50,50),pedaços de frango empanados acompanhados do saboroso molho honey mustard, excelente opção que harmoniza com a cerveja Outback Colorado.

“Essas são opções deliciosas que despertavam muita paixão nos nossos clientes durante o almoço. Então, oferecê-las em todos os horários é mais uma forma de nos conectarmos ainda mais com as pessoas. No caso do Chicken Fingers Jumbo, houve um forte movimento nas redes sociais para que o prato voltasse ao nosso menu e a gente atendeu aos pedidos”, comenta Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

Os três pratos passam a integrar o cardápio fixo da marca e podem ser encontrados em todos os 99 restaurantes Outback do Brasil.

