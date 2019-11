SugarCake Show apresenta novidades em sua segunda edição, em Porto Alegre

Entre os mais de 20 nomes confirmados para a segunda edição do SugarCake Show, em Porto Alegre, três participarão do evento pela primeira vez: Marcelina Oliveira, da Gordices da Mah, Gigi Louzada e a Chef Confeiteira Ana Costa prometem apresentar ao público as mais diferentes técnicas utilizadas atualmente na confeitaria. O SugarCake Show ocorre nos dias 9 e 10 de novembro, na UniRitter (Zona Sul).

Marcelina Oliveira desde pequena sempre conviveu com a cozinha. Em 2014, enquanto enfrentava um momento difícil em família, decidiu criar o Gordices da Mah, um canal de comunicação direta com os amantes da confeitaria. Hoje, são mais de 2.500 alunos entre cursos presenciais e on-line espalhados pelo mundo todo. Marcelina é especialista em decoração de bolos e cupcakes.

Já Georgia Louzada, mais conhecida com a aeroconfeiteira Gigi Louzada, é uma comissária de bordo, formada em Marketing e empreendedora na confeitaria. Completamente apaixonada pelas duas atividades e, efetivamente, atuando em ambas, criou uma nova profissão: aeroconfeiteira. Com especializações na Argentina e em Portugal, já participou das maiores feiras do ramo e hoje representa 15 empresas da área. Para os gaúchos, Gigi Louzada irá apresentar um naked de oncinhas com uma decoração incrível.