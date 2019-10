Sulli, ex-integrante do grupo de K-pop F(X), é encontrada morta aos 25 anos

Sulli, que tem mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, integrou a banda F(X) de 2009 até 2015, ano em que deixou o grupo para se dedicar à carreira de atriz. O seu nome verdadeiro é Choi Jin-ri.

A jovem ficou conhecida em meados de 2005 quando, com 11 anos de idade, interpretou a princesa Seonhwa na TV coreana, no seriado “Ballad of Seodong”.

Quatro anos depois, ela voltou aos holofotes quando passou a integrar o grupo F(X)) e estourou quando o single “La Cha Ta” ficou no topo das paradas musicais na Coreia do Sul.

Sulli era muito amiga do astro do K-pop Jonghyun, que cometeu suicídio aos 27 anos, em 2017. Na época, ela chegou a prestar uma homenagem no funeral do cantor.