Tá na Mesa discute investimentos em saneamento pela Corsan

O Tá na Mesa da Federasul desta quarta-feira (23) tratou sobre as Concessões e Parcerias Público-Privadas na área de saneamento. O presidente da Corsan, Roberto Barbuti, explicou que através do processo de aprovação da PPP, com o edital lançado em , a Bolsa de Valores B3 vai abrir as propostas comerciais do leilão em 29 de novembro.

Assim que for conhecido o novo parceiro da Corsan, vão começar os investimentos e as metas a serem cumpridas. O total a ser investido nos próximos dez anos equivale a R$ 2,2 bilhões, sendo R$ 1,8 bilhão da iniciativa privada. Nas metas, está ampliar o tratamento em dez anos para 64% de cobertura, que é o primeiro passo para a universalização prevista para 2052, com investimentos calculados em R$ 9,9 bilhões.

Definida esta etapa, o abastecimento de água tratada será ampliado. Atualmente, a Corsan entrega água tratada para 96% da população atendida, sendo 7,3 milhões de gaúchos. Em dez anos, o abastecimento será feito em 100% dos lares. Estas metas (água e esgoto), explicou o presidente da Corsan, somam ingressos de investimentos no Estado de 17,3 bilhões até 2052.

A PPP inicial inclui a Região Metropolitana, que tem cobertura de esgoto igual a 87%, incluindo nove municípios. O plano de ampliação do atendimento incluirá, ainda, mais seis novas PPPs. Quatro editais deverão ser conhecidos no ano que vem, abrangendo as regiões Central, Serra/Hortênsias, Planalto e Vale do Rio Pardo.

Cenário nacional

Enquanto no Rio Grande do Sul a situação é crítica e preocupante do ponto de vista de saúde pública, no Brasil a população beneficiada, com a presença da iniciativa privada no atendimento sanitário e de água, chega a 19 Estados em 325 municípios, atingindo 33.474 brasileiros. Os números, apresentados pelo presidente da ABCON, Percy Soares, informam que 58% das concessões estão em municípios com menos de 20 mil habitantes e 42% estão em municípios com mais de 20 mil habitantes.

De acordo com Percy Soares, os serviços de água e esgoto receberam R$ 12 bilhões de investimentos em 2016 para manutenção e expansão da rede atendida no Brasil. Na contramão da necessidade de aumento de investimentos para universalização do saneamento, o montante de 2016 foi 10% menor em relação aos R$ 13,4 bilhões investidos em 2015. “Até 2033, a estimativa de investimentos para universalização equivale a R$ 753 bilhões”, disse o presidente.

O secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Junior, participou do Tá na Mesa e se mostrou otimista em relação ao leilão da Corsan. Ele acredita que a companhia vai receber várias propostas. A coordenação das perguntas e respostas da reunião-almoço foi feita pela presidente da Federasul Simone Leite.