Economia Taxa de juros do cartão de crédito sobe para 317% ao ano

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

Os dados foram divulgados pelo Banco Central Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Cartões de crédito (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A taxa de juros do cartão de crédito aumentou pelo sexto mês consecutivo e chegou a 317,2% ao ano em outubro, segundo dados divulgados na manhã desta quarta-feira (27) pelo BC (Banco Central).

Em setembro, os juros do cartão de crédito atingiram 307,8% ao ano. Na comparação com outubro de 2018 (275,7%), houve um aumento de 41,5%.

Já a taxa de juros do cheque especial registrou queda em outubro, ficando em 305,9% ao ano. Em setembro, a taxa estava em 307,6% ao ano. Na comparação com outubro do ano passado (300,4%), houve uma alta de 5,5%.

Crédito consignado

Em outubro, a taxa de juros do crédito consignado registrou a nona queda consecutiva e chegou a 20,9% ao ano. Nessa modalidade, uma das mais baratas do mercado financeiro, o dinheiro é diretamente descontado da folha de pagamento do salário ou da aposentadoria.

Em relação ao mês de setembro, houve um recuo de 0,5%. Na comparação com outubro de 2018, foi registrada queda de 3,4%.

