Thiago Silva critica Messi e a proteção da arbitragem ao camisa 10 argentino

O zagueiro Thiago Silva fez duras críticas ao craque Lionel Messi após a derrota do Brasil para a Argentina por 1 a 0 (gol do camisa 10), em amistoso na Arábia Saudita. Para o capitão da seleção brasileira, Messi se beneficia da admiração que todos têm por ele e acaba sendo protegido pela arbitragem.

– Ele procura meio que forçar o árbitro a dar situações para ele de falta ou lances perigosos, tem tido esse tipo de reação. Isso não é desculpa nem nada. A gente estava conversando com alguns jogadores que atuam na Espanha. Ele procura comandar o jogo, isso é difícil, pois o árbitro tem que apitar as coisas que são. Deu bicão na bola: é falta de respeito isso, cartão amarelo. No segundo, expulsão – disse Thiago.

O zagueiro brasileiro comparou a postura e a reação dos árbitros com a de outro jogador brasileiro.

– Se fosse o Casemiro, “ah, esse aí é bandido, não vale nada.” A gente fica refém dessa situação, os árbitros têm que deixar essa situação para fora. Quando chega dentro de campo tem que apitar o que é falta e o que não é, não pode deixar ele tomar conta de todos os jogos – declarou Thiago Silva.

O amistoso entre Brasil e Argentina foi apitado por Matthew Conger, da Nova Zelândia. Thiago Silva não criticou o árbitro diretamente, mas disse entender que ele foi influenciado por Messi.

– Ele só não tem essa vantagem na Champions porque os árbitros são mais rígidos. Você não vê ele tentando comandar tanto. Mas na Espanha, jogando pela Argentina, principalmente num país em que não é conhecido pelo futebol… Aí tem árbitros que a gente não tem tanto conhecimento e vem, pela admiração, começa a puxar para o lado dele. Como hoje a gente não tinha ao nosso lado o Neymar a gente fica em desvantagem.

O camisa 10 da Argentina sofreu e converteu pênalti (no rebote), garantindo a vitória alviceleste sobre o Brasil. Em entrevista à imprensa argentina, Messi disse que não sabia se havia sido pênalti. Ele e Tite discutiram durante a partida. No bate-boca, Messi mandou o comandante canarinho ficar quieto, o que foi reprovado por Thiago Silva.

– É difícil porque a gente fala tanto de educação, disso e daquilo, e um dos caras mais admirados do futebol mandar…Não vou dizer um senhor de idade, porque ele vai ficar bravo comigo, mas mandar um treinador calar a boca, por mais que você tenha rivalidade, a educação tem que estar em primeiro lugar – disse o zagueiro do PSG.

– Ele quis comandar o jogo, quis apitar o jogo, deu dois bicões na bola, juíz não fez nada. Ele discutia com o árbitro e o árbitro ficava rindo. A admiração tem que ser deixada de lado – comentou o zagueiro.

– Todos nós admiramos o grande jogador e o cara quando é diferente, mas a partir do momento que você entra lá dentro tem que fazer o seu trabalho. Ele vai tomando conta do jogo. Isso não é desculpa, é só o que a gente viu de dentro do campo, que vai deixando a gente chateado, e a gente não consegue a reação necessária para entrar no jogo. Isso vai te deixando cada vez pior. Mas serve de aprendizado para as Eliminatórias.

Por mais de uma vez, Thiago Silva reforçou que os comentários sobre Messi não serviam como desculpa para a derrota da Seleção, a quinta consecutiva.

Porém, o zagueiro entende que a arbitragem foi determinante para o resultado, já que, segundo ele, o pênalti que originou o gol argentino foi mal marcado.

– Acredito que não foi pênalti, confio nas palavras do Alex Sandro. Numa jogava anterior o Alex Sandro deu um carrinho no Ocampos, tirou só a bola, e o árbitro disse que não gostaria de ver aquilo novamente, porque deu duas para a gente e nenhuma pra gente e que na próxima poderia dar para eles. A jogada seguinte foi a do pênalti.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira, em amistoso contra a Coréia do Sul, em Abu Dhabi. Este será o último jogo antes das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, que começam em março.