Toyota pretende vender 200 carros durante a 42ª Expointer

A Toyota trouxe várias novidades para a 42ª edição da Expointer. Em 2019, a empresa completou 13 anos de participação na feira que acontece em Esteio. Na coletiva de imprensa, realizada na tarde desta segunda-feira (26), a marca apresentou algumas mudanças em seus carros e mostrou um panorama geral do mercado de picapes médias e SUVs no Brasil. O chefe de produto e preço, Felipe Doho, falou que a expectativa é de que 200 carros sejam vendidos durante o evento. Em três dias de evento, 60 veículos já foram comercializados.

A Toyota participa de sete feiras em várias regiões do Brasil durante o ano. De janeiro a julho do ano passado, a marca vendeu 106.682 carros. Já neste ano, no mesmo período, foram comercializados 123.130 veículos. A camionete Hillux é líder no segmento de Picapes Médias, sendo que no primeiro semestre, 23.601 pessoas adquiriram uma. A região que mais comprou foi a do Sudeste (34%) e, em segundo lugar, a região Sul (19%).

Já no segmento de SUV Médio, a líder é a SW4. De janeiro a julho deste ano, 7.857 unidades foram vendidas no país. A região do Sudeste também é aonde tem mais compradores do veículo, com 32% das compras. O Sul fica em segunda posição, com 27%. A Hillux CD SR 2020 custa R$ 169.940 e, somente na Expointer, ela será vendida à vista por R$ 145.990.

Novidades nos veículos

Hillux 2020

Multimídia – Tela de 8 polegadas (SRX/SRV/SR)

Segurança – Airbag lateral (SR/ Power Pack) / Airbag de cortina ((SR/ Power Pack) / Controle de estabilidade (SR/ Power Pack) / Controle eletrônico de tração (SR/ Power Pack) / Controle de assistência de descida (SR) / Assistente d ereboque (SR/ Power Pack) / Assistente de subida (SR/ Power Pack) / Luz de frenagem emergencial (SR/ Power Pack).

Acessório instalado em linha – Trava (porca) de segurança das rodas (GR-S/SRX/SRV/SR) / Trava de segurança do estepe (GR-S/SRX/SRV).

SW4 2020

Multimídia + Conforto – Tela de 8 polegadas (SRX/SRV/SR) / Abertura elétrica do Porta Malas (SRV).

Segurança – Airbag lateral (SR A/T & M/T) / Airbag de cortina (SR A/T & M/T).

Acessório instalado em linha – Trava (porca) de segurança das rodas (SRX/ SRV/ SR A/T) / Trava de segurança do estepe (SRX).

