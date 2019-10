Transformação digital na ACPA

Café da manhã de lançamento do programa Transformação Digital promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre, acontece nesta terça-feira, 29/10, das 8h30 às 10h30, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, no Centro Histórico. O programa envolve o “Ganhe Você”, um marketplace feito para ajudar lojistas e prestadores de serviço venderem melhor pela internet e também uma parceria com o Instituto de Transformação Digital (ITD). A palestra será com o presidente do ITD, Paulo Kendzerski, que irá promover uma dinâmica com os presentes sobre os negócios do futuro.