Rio Grande do Sul TRF-4 alerta sobre e-mails falsos enviados em nome do tribunal

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em Porto Alegre, alerta aos cidadãos para tentativas de fraudes por meio do envio de e-mails falsos utilizando o nome da Corte.

A instituição esclarece que não envia e-mails para citação, intimação ou comunicação de qualquer procedimento investigatório. Caso o cidadão receba alguma mensagem em nome do tribunal contendo arquivo anexado ou indicação de link de acesso, pode se tratar de fraude eletrônica, pois tais anexos e links costumam ser uma porta de entrada para vírus e malwares no computador. Dessa forma, os e-mails falsos devem desconsiderados e apagados pelo usuário.

O cidadão somente receberá e-mails do TRF-4 avisando de atos processuais se tiver registrado uma solicitação junto à Ouvidoria do tribunal ou realizado cadastro no sistema “Sob Medida”. Em relação aos advogados, apenas em casos específicos e com menção ao número dos processos em que atuam.

