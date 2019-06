Um jornal espanhol disse que Neymar avisou aos jogadores do Barcelona que vai voltar

Que Neymar quer voltar ao Barcelona ninguém duvida mais. E esse desejo fica mais evidente a cada novo capítulo de sua possível volta ao clube catalão.

Em sua edição deste domingo, o jornal Sport traz em sua capa que o brasileiro inclusive já mandou um recado aos jogadores do atual elenco do clube espanhol garantindo que voltará.

“Fiquem tranquilos, irei voltar. ” Essa teria sido a mensagem que Neymar mandou aos ex-companheiros de clube. A publicação ainda diz que o atacante fará de tudo o que for possível para retornar ao clube.

Mas não é só Neymar que pode chegar. Griezmann é bastante especulado como reforço do clube para a próxima temporada, e em enquete realizada no jornal, 69% dos torcedores aprovam uma possível dupla entre Neymar e Griezmann.

Mais cedo, o jornal Marca trouxe o preço que o Barcelona estaria disposto a investir para trazer Neymar, contando com uma desvalorização do jogador no mercado.

Já no sábado (22), o Mundo Deportivo revelou as condições impostas pelo Barça a Neymar para que uma volta ao clube se concretize.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o brasileiro estaria com tanta vontade de vestir as cores do time catalão que aceitaria uma redução salarial enorme – R$ 61 milhões a menos por ano.

“Está disposto a aceitar para voltar a ser feliz como jogador de futebol depois de dois anos (no PSG), principalmente após a última temporada, quando foi mais notícia por temas extracampo e por suas lesões do que por seu rendimento em campo”, disse o jornalista Roger Torelló.

