Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

O Centro de Estudos da Editora AGE promove o Curso de Revisão Editorial “Para colocar os Pingos nos Is”. O objetivo é formar profissionais que queiram atuar como revisores e tradutores. A iniciaitva também atende a estudantes de ensino superior que queiram ser revisores de livros, revistas, trabalhos acadêmicos, jornais e textos em geral. As aulas serão ministradas pelo professor e mestre Paulo Flávio Ledur e acontecem no mês de janeiro, dias 14, 16, 21, 23, 28 e 30. Já, em fevereiro, dias 04 e 06, sempre no turno da manhã, entre 9h e 12h.

Maiore sinformações pelo fone 3223.9385 e 3061.9385 ou pelo email centrodeestudos@editoraage.com.br

