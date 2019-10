Workshop de finanças pessoais acontece no SZ Working

SZ Working sediará o curso Finanças Pessoais Na Ponta do Lápis com Janile Soares – economista, palestrante, consultora financeira e autora do blog A Economista de Batom – no sábado, 05/10, das 10h às 12h. O workshop abordará temas como mapeamento financeiro, reconhecimento dos gastos e os custos do dia a dia, dívidas, formação de reserva de emergência, contratação de produtos e serviços bancários e de investimentos, e dicas financeiras para o dia a dia. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla com investimento de R$ 30,00 (https://www.sympla.com.br/financas-pessoais-na-ponta-do-lapis__662389).

Janile é coordenadora da comissão de educação financeira do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. Também já foi bancária e trabalhou em corretora de valores. Hoje, trabalha com educação financeira para jovens e adultos, nas escolas, in company e como criadora de conteúdo nas redes sociais.

O SZ working (Andradas, 860) do Sebben e Zucchi Advogados é um escritório compartilhado moderno com 1000m2 no coração do centro histórico de Porto Alegre. O local sedia diversos eventos de inovação, empreendedorismo e educação.

Finanças Pessoais Na Ponta do Lápis/ Sábado, 05 de outubro, das 10h às 12h/ SZ Working – Rua dos Andradas, 860 – Centro Histórico – Porto Alegre/ Investimento: Inscrição individual: R$29,00 / Inscrição em dupla/casal: R$ 50,00. Pagamento através do Sympla. Desconto para inscrição em dupla.

