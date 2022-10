Acontece 68ª Feira do Livro de Porto Alegre: “Uma boa festa tem história”

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

Com o livro recriando a Praça da Alfândega através dos poemas de Carlos Nejar, a Feira do Livro renasce após a pandemia. (Foto: Divulgação)

Para marcar a retomada da Feira do Livro de forma completamente presencial após a pandemia, a campanha da 68ª edição do principal evento cultural de Porto Alegre foi pensada e executada para ficar na memória e tocar o coração das pessoas.

Afinal, trata-se de uma edição histórica: celebrada nos 250 anos da cidade e com a importância de trazer de volta, este encontro único que porto-alegrenses e gaúchos têm para com o mundo da literatura.

A Feira do Livro sempre foi uma grande festa cultural da cidade. Desta forma, temos dois grandes motes: festa e história. E o que caracteriza que uma festa seja boa? Uma festa boa é aquela que deixa histórias para contar, momentos que ficam guardados na memória e no coração das pessoas.

Não é por acaso, que após uma boa festa, se diz “esta vai deixar história para contar”. Portanto, nasceu um conceito: “Uma boa festa tem história”, relacionando o evento tradicional ao aniversário de 250 anos de Porto Alegre e lembrando que, cada um de nós, também tem uma boa história para contar quando se fala em Feira do Livro.

Além deste conceito, para marcar essa edição histórica, também foi feita uma atualzação do logotipo da Feira, salientando, de forma única, os 250 anos da nossa cidade, trazendo ainda mais relevância e peso para a relação entre Porto Alegre e a Feira do Livro.

Contudo, para dar vida a este conceito e a este logotipo atualizado, também foi desenvolvida a identidade visual da 68ª Feira do Livro. E “dar vida” é justamente o que foi feito para esta linguagem gráfica: através dos poemas do patrono desta edição, Carlos Nejar, as palavras saem das páginas e tomam a forma do tradicional jacarandá, do Monumento ao General Osório, as palmeiras, o MARGS e tantos outros elementos que caracterizam a Praça da Alfândega no formato de um livro pop-up.

Com este livro recriando a Praça da Alfândega através dos poemas de Carlos Nejar, a Feira do Livro renasce após a pandemia, ergue-se em todo o seu esplendor e convida a cada uma das milhares de pessoas que passarão por lá, a também viverem uma boa história nesta edição que já é histórica.

Serviço:

68ª Feira do Livro nos 250 Anos de Porto Alegre. Uma Boa Festa Tem História.

Data: 28 de outubro a 15 de novembro de 2022

Local: Praça da Alfândega, Centro Histórico de Porto Alegre

Horário: 12h30 às 20h (área geral). Das 10h às 20h (área infantil e juvenil)

