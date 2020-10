O protocolo exige que passageiros usem máscaras, um certificado de circulação e, em algumas províncias, um teste negativo de covid-19 antes de embarcar ou ao chegar ao destino.

Casos

A Argentina ultrapassou no começo desta semana a barreira de um milhão de infecções confirmadas pelo coronavírus covid-19. O número total de infectados atualmente é de 1.053.650.

O país adotou uma quarentena preventiva extensa e precoce em março, que permitiu atrasar a propagação da pandemia, mas os índices dispararam nos últimos meses, conforme o isolamento foi sendo reduzido. Isto levou o país a reintroduzir medidas de distanciamento social em algumas províncias do interior.

Nas últimas semanas houve um forte crescimento de casos nas grandes cidades do interior da Argentina, depois de Buenos Aires e arredores — que já conseguiram estabilizar as infecções — serem durante meses as regiões mais afetadas.

Os dados de contágio são preocupantes e se juntam a outros desanimadores: há mais de um mês, a Argentina é, segundo os Centros de Controle Epidemiológico Europeus, o país com maior número de mortes diárias por milhão de habitantes, com cerca de oito. Segundo o site especializado Our World In Data, seguem-se a República Tcheca com cerca de 5, Israel com pouco mais de 4, Colômbia com pouco mais de 3, Espanha com cerca de 2,5, México com 2,43, Brasil com 2,40 e Bolívia com 2,17.

A testagem em larga escala como estratégia para rastrear infecções e conter o contágio no país ficou aquém da velocidade com que a pandemia se espalhava pelas províncias. A proporção de positivos nos exames para diagnosticar a covid-19 atingiu no início da semana os seus maiores valores desde março, ultrapassando os 50%, sem haver um aumento do número de exames diários realizados no país na escala necessária.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), 10% de positividade é aceitável. Caso esse percentual seja excedido, isso significa que ocorrem testes de maneira insuficiente. O valor ideal é 5% ou menos.