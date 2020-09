Porto Alegre A Defesa Civil alerta para o risco de temporal e até queda de granizo em Porto Alegre nesta quarta

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Especialistas recomendam que a população só saia à rua em caso de extrema necessidade. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para o risco de ocorrência, nesta quarta-feira (30), de temporal com trovoadas, raios, fortes rajadas de vento e até mesmo queda de granizo. O alerta tem por base prognósticos do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Composta por órgãos municipais e instituições parceiras como o Corpo de Bombeiros e a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), a Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergências) da Defesa Civil já está em alerta para o pronto atendimento à população e o restabelecimento das condições de normalidade nas áreas que venham a ser atingidas.

O que fazer

Especialistas reforçam que nesse tipo de cenário, recomenda-se permanecer em casa, saindo à rua somente se extremamente necessário. Caso essa orientação não possa ser atendida, é importante observar as seguintes diretrizes:

– Siga as recomendações da Defesa Civil e das autoridades competentes;

– Evite transitar na rua durante o período do “alerta”;

– Abrigue-se em local seguro;

– Afaste-se de postes, árvores e das placas de sinalização e publicitárias;

– Não entre em alagamentos;

– Observe alterações nas encostas;

– Atenção especial no trânsito;

– Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;

– Em caso de emergência, os cidadãos podem ligar para os telefones 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

(Marcello Campos)

