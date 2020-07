Porto Alegre A inflação subiu 0,44% em Porto Alegre na semana passada, aponta o levantamento periódico da Fundação Getúlio Vargas

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Segmento de telecomunicações exerceu pressão sobre os preços. (Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil)

Dados divulgados pela FGV (Fundação Getulio Vargas) apontam que o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor-Semanal) aumentou 0,44% em Porto Alegre na última semana de junho, ficando 0,54 ponto percentual acima da taxa registrada na semana anterior (-10%). Todos os oito segmentos de despesas avaliados pela pesquisa apresentaram elevação na Capital gaúcha.

Nesta edição do relatório, destacam-se os grupos “transportes” e “comunicação”, cujas respectivas variações passaram de -0,84% para 0,38% e de 1,34% para 2,12%. E Porto Alegre não foi a única capital brasileira a a apresentar alta na inflação para o consumidor nos últimos sete dias do mês passado.

Outras seis cidades analisadas fazem parte do grupo com alta no IPC-S. São elas Belo Horizonte (MG), que passou de -0,07% para 0,24%, São Paulo, com avanço de zero para 0,18%, Rio de Janeiro, que pulou de 0,24% para 0,35%, Recife (PE), cujo índice cresceu de 0,26% para 0,37%, Brasília, com expansão de 0,4% para 0,91%, e Salvador (BA), onde o aumento passou de 0,32% a 0,41%.

Impacto

Apesar da influência dos preços dos combustíveis, a inflação em Porto Alegre foi pressionada principalmente pelo aumento nos valores no segmento de telecomunicação, tornando assim mais “salgado” o custo de serviços como TV por assinatura, telefonia e internet, os dois últimos essenciais em tempos de pandemia, já que muitos trabalhadores passaram a arcar com esse tipo de despesa ao adotarem o sistema de “home-office”.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o aumento médio foi de 5,27% no combo telefonia, internet e TV por assinatura. O item “Alimentos” também exerceu influência na elevação do IPC-S da Capital, com destaque para sub-itens como leite, frango e batata.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre