Questionado por um repórter do jornal “O Globo” sobre R$ 89 mil em cheques supostamente depositados entre 2011 e 2016 pelo ex-assessor Fabrício Queiroz e pela esposa dele, Márcia Aguiar, na conta da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro reagiu de forma ríspida contra o jornalista: “A minha vontade é de encher a tua boca de porrada”.

O incidente foi testemunhado por outros profissionais da imprensa neste domingo (23), quando o chefe do Executivo se deslocava ate a Catedral de Brasília. Primeiramente, ele disse que não iria responder ao repórter, mas depois, visivelmente irritado, afirmou aos colegas do jornalista: “Eu vou encher a boca desse cara na porrada!”.

Ele também teria ficado indignado por mais uma pergunta, a respeito de movimentações nas contas da empresa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), um dos filhos do presidente.

Após o episódio, o jornal em que o profissional trabalha divulgou uma nota de repúdio, repercutida na internet, noticiários e no programa “Fantástico”:

“O Globo repudia a agressão do presidente Jair Bolsonaro a um repórter do jornal que apenas exercia a sua função, de forma totalmente profissional, neste domingo. Tal intimidação mostra que Jair Bolsonaro desconsidera o dever de qualquer servidor público, não importa o cargo, de prestar contas à população. Durante os governos de todos os presidentes, O Globo não se furtou a fazer as perguntas necessárias para cumprir o papel maior da imprensa, que é informar os cidadãos. E continuará a fazer as perguntas que precisarem ser feitas, neste e em todos os governos”.

Presidente da ANJ (Associação Nacional de Jornais), Marcelo Rech definiu como “lamentável” o fato de mais uma vez o presidente da República ter reagido “de forma agressiva e destemperada a uma pergunta de um jornalista e que essa atitude em nada contribui com o ambiente democrático e de liberdade de imprensa previstos pela Constituição Federal”.

A ABI (Associação Brasileira de Imprensa), por sua vez, lamentou que mais uma vez o presidente Bolsonaro “choca o País com o seu comportamento grosseiro” e que “tal comportamento mostra não apenas uma inaceitável falta de educação, mas também uma tentativa de intimidação da imprensa, buscando impedir questionamentos incômodos”.

Quem também se pronunciou foi a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo: “A reação de Bolsonaro não foi apenas incompatível com sua posição no mais alto cargo da república, mas também com as regras de convivência em uma sociedade democrática”.

Também houve manifestação por parte do presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Felipe Santa Cruz. Segundo ele, Bolsonaro vinha muito bem nas últimas semanas, com moderação e contribuindo para a pacificação do debate público. “Mas é lamentável ver a volta do perfil autoritário que tanta apreensão causa nos democratas”, emendou.

Maia

Ao ser informado do episódio, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou à Globo que “a liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia”. Ele disse, ainda, esperar que o presidente da República “retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias”.

Veja o vídeo: