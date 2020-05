Rio Grande do Sul A Petrobras vai doar combustíveis para ambulâncias e hospitais gaúchos que atuam no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Iniciativa prevê 3 milhões de litros de gasolina e diesel ao Rio Grande do Sul e outros Estados. (Foto: EBC)

A Petrobras informou que doará 3 milhões de litros de gasolina e diesel ao Rio Grande do Sul e outros Estados para contribuir no combate ao coronavírus. Os combustíveis abastecerão ambulâncias e hospitais do SUS (Sistema Único de Saúde), ampliando a agilidade no atendimento aos pacientes. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (21) durante reunião com a SGGE (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica).

Ainda não há a confirmação da quantidade que será encaminhada ao Rio Grande do Sul. Contudo, a doação está encaminhada, como explica o secretário da SGGE, Claudio Gastal. “Estamos analisando o consumo das ambulâncias nos últimos três meses”, ressalta. Essa informação será repassada à Petrobras nos próximos dias para justificar o envio do combustível.”

Em valores, a empresa informou que destinará R$ 30 milhões em doações, a fim de colaborar no combate à pandemia em diversos Estados. E não se trata apenas de combustível: a iniciativa inclui kits de testes para diagnóstico de Covid-19, máscaras, materiais de higiene e segurança, além dos combustíveis.

Cestas básicas

Em uma ação conjunta com a Defesa Civil, a SEL (Secretaria do Esporte e Lazer) do Rio Grande do SUl deu a largada na iniciativa que prevê a arrecadação de alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia de Covid-19. Já no primeiro lote, nesta quinta-feira, foram recebidas 60 cestas básicas.

O proprietário das lojas Callohã, Paulinho Callohã contribuiu 20 cestas básicas, e o empresário Lucas Reis, oito. A cerimônia foi realizada nas dependências do Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

No local, também houve a entrega oficial dos donativos pelo titular da pasta, João Derly, ao coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha Lopes. A iniciativa contou com o engajamento dos servidores da SEL, que contribuíram com a doação de alimentos.

Derly ressaltou a importância da campanha, que tem o intuito de ajudar ao próximo neste momento delicado. “Nessa hora, muita gente está necessitando e precisa de uma mão amiga e um auxílio”, frisou. “Estamos iniciando a arrecadação com uma bela quantidade de alimentos.”

“Além da pandemia da Covid-19 que está assolando o Estado, também temos a estiagem. As doações ajudarão a minimizar as

dificuldades do povo gaúcho que tanto precisa”, destacou o coronel Rocha. “Esses alimentos serão levados rapidamente para as comunidades necessitadas.”

(Marcello Campos)

