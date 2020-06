Rio Grande do Sul A Polícia Civil capturou o responsável por um derrame de dinheiro falso no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2020

Simulacros de notas de menor valor eram negociados também para outros Estados. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Em uma operação encerrada na madrugada deste sábado (27) após várias horas de trabalho, a 3ª DP (Delegacia de Polícia) de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, capturou um homem de 35 anos apontado como responsável por um derrame de cédulas falsas com origem no Rio Grande do Sul. O artigo era comercializado por meio de aplicativos de comunicação e da internet, tendo clientes inclusive fora do Estado.

De acordo com o titular da unidade, Rodrigo Caldas, a investigação foi deflagrada a partir de denúncias anônimas sobre a fraude. Os agentes constataram que os simulacros era de qualidade relativamente boa e emulavam notas de menor valor – principalmente R$ 5 e R$ 10, que costumam chamar menos a atenção. A negociação era feita por meio do WhatsApp e de redes sociais como o Facebook.

O operador do esquema recebeu voz-de-prisão quando estava em um casa no no bairro Estância Velha, em Canoas, e tinha com ele um celular e aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro falso, também distribuído em cédulas menores. Uma consulta à sua ficha-corrida apontou antecedentes criminais por estelionato. O caso segue sob investigação, a fim de determinar aspectos como a abrangência da fraude monetária e a possível atuação de outros envolvidos.

Ataque a banco

Já em São Sepé, na Região Central do Estado, a BM (Brigada Militar) capturou três homens que haviam furtado dinheiro dos caixas eletrônicos de uma agência bancária com o uso de um equipamentos. Uma unidade da corporação foi acionada logo após o incidente e inseriu no sistema de alerta a descrição do veículo utilizado pelo grupo.

Por meio do monitoramento de câmeras de segurança em possíveis rotas de fuga, chegou aos policiais a informação de que o carro circulava próximo ao município de Pantano Grande. Integrantes do 28° BPM (Batalhão de Polícia Militar) acionaram então a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o trio foi abordado de forma conjunta em uma rodovia federal.

Os suspeitos foram rendidos e identificados: todos são naturais de Santa Catarina, sendo que um deles já possuía antecedentes criminais por furto a uma agência bancária gaúcha. Além do veículo, a operação resultou na apreensão de diversas cédulas manchadas de vermelho pela tinta de segurança lançada sobre o dinheiro de terminais bancários que sofrem arrombamento.

(Marcello Campos)

