Mundo A roleta e suas variações ao longo do tempo

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O jogo da roleta é o mais antigo da história dos cassinos Foto: Divulgação O jogo da roleta é o mais antigo da história dos cassinos. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A roleta é histórica em qualquer casa de apostas ou cassino, e até no mundo do cinema. Então, se você nunca foi a um cassino, provavelmente ainda sabe do que estamos falando, pois quem nunca viu a imensa roleta de um luxuoso cassino em alguma cena de cinema, onde é ela quem chama toda a atenção?

Ainda é um dos objetos mais aclamados por muitos, por isso é o jogo mais antigo da história dos cassinos, e mesmo tendo passado para as máquinas virtuais, continua sendo um dos preferidos. Embora os jogos de cartas sejam uma grande competição, nunca conseguiram deixar a roleta no esquecimento, já que ela não exige tanta habilidade, técnica e estratégia.

Com os cassinos on-line crescendo exponencialmente, agora você pode desfrutar do jogo da roleta no conforto da sua casa, apostar o que quiser, desfrutar de um atendimento fantástico e do melhor software. A maioria das roletas que você encontrará on-line segue a configuração das clássicas versões americanas e europeias: números de 1 a 36, ​​0 e 00, com opções de aposta em vermelho ou preto, par ou ímpar e até em colunas de números.

Jogar roleta europeia coloca você numa vantagem menor da casa em contraste com a vantagem mais mesquinha da roleta americana. Basicamente, a probabilidade de pagar nas cores ou em pares ou ímpares é a mesma: recebe o mesmo dinheiro. Apostar em colunas de números, ou seja, um terço dos números de cada vez, dá a você 2/1 do seu dinheiro. No entanto, os pagamentos de um único número aumentam as probabilidades em 35 para 1.

Roleta francesa

A roleta francesa é semelhante à roleta europeia com seu zero individual, mas com algumas diferenças. Uma delas é que vem com a regra “La Partage”, que significa que se a bola cair no zero, você perderá apenas metade da sua aposta. Outra de suas regras é “Na Prisão”: se você apostar no par ou ímpar e a bola cair no zero, você terá a chance de ganhar a aposta novamente. O croupier irá colocar a sua aposta na “prisão”, com uma marca de verificação na sua aposta. Na próxima rodada, se sua aposta ganhar, você a ganhará novamente. Se ela perder, a casa leva. É uma variação interessante.

Roleta multibolas

Dá a possibilidade de jogar até três bolas na mesma roda e ao mesmo tempo. É uma boa opção se você está procurando melhorar suas probabilidades de longo prazo.

Roleta multirueda

Adrenalina total. Você pode apostar em no máximo oito mesas ao mesmo tempo. Ou seja, você aposta em uma mesa, mas cada roda conta.

Roleta con crupier en directo

Existe roleta para todos os gostos, né? Esta opção é ideal para quem ainda gosta do sabor tradicional de ir a um cassino, misturando o jogo on-line com a emoção de ver um verdadeiro croupier, virando assim um verdadeiro jogo de roleta, com apostas feitas a partir do seu computador, mas transmitidas para uma mesa de roleta ao vivo em um cassino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo